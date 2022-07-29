В Татарстане коронавирусом болеют 275 детей и 1795 взрослых

В республике лечатся от новой коронавирусной инфекции чуть больше двух тысяч татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Продолжает регистрироваться заболеваемость новой коронавирусной инфекции среди детей. 227 находятся на амбулаторном лечении, 48 ­– на стационарном», – отметил спикер.

В больницах республики лечатся 345 взрослых больных Covid-19, дома на больничном – 1450.

«На сегодня функционирует 18 временных инфекционных госпиталей, количество коек, развернутых для лечения больных, составляет 460», – отметил Лопушов.

По его словам, свободно 8% коек. При необходимости места для больных увеличат.