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Ру Тат
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Здоровье
29 июля 2022  10:22
Эвелина Киселёва

За сутки 47 жителей Татарстана заболели Covid-19

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В Татарстане за сутки выявили 47 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По нарастанию за весь период – 153 754 случая. За сутки проведено 7,5 тыс. тестов на коронавирус», – сообщила спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике неделю наблюдается незначительный рост заболеваемости, но вводить новые ограничение пока не нужно.

#коронавирус
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