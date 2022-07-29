Роспотребнадзор: Заболевших «кентавром» в Татарстане пока нет

Заразившихся новой мутацией Covid-19 – «кентавром» – в Татарстане пока нет. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Зарегистрировано 1309 случаев ‘’омикрона’’ по расшифровке, которую мы направляем в противочумный институт ‘’Микроб’’ в Саратов. Выборочно мы направляем туда материалы, забранные у заболевших тяжелыми и необычными формами Covid-19 и у детей», – рассказала она.

34 человека заболели «омикроном» в поездках за рубеж, 1275 – заразились в республике.

Любовь Авдонина добавила, что штамма «кентавр» на сегодняшний день в Татарстане нет.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о новом подвиде коронавируса, который является мутацией «омикрона».