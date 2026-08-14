Анимация, спорт и татарская эстрада: программа «ТуганФеста» в Казани

Фото предоставлено организаторами

Всероссийский семейный фестиваль «ТуганФест» впервые пройдет в Казани 29 августа. Парк «Елмай» на один день превратится в площадку для создания мультфильмов, спортивных активностей, национальной культуры и большого концерта. Вход для всех желающих свободный, сообщают организаторы.

Фестиваль начнется в 11:00 и продлится до 22:00. Гости смогут не только смотреть мультфильмы, но и попробовать себя в роли аниматоров: создать собственного героя, оживить рисунок с помощью нейросети и узнать больше о том, как создаются современные анимационные проекты.

Главным героем фестиваля станет Туган Батыр – персонаж, созданный в Татарстане. Организаторы хотят показать, что национальная культура может быть современной, технологичной и интересной детям. По замыслу авторов проекта, Туган Батыр должен стать для юных зрителей альтернативой привычным зарубежным супергероям и героем, выросшим из национальных сказок.

Дневная программа будет посвящена интерактивным занятиям и знакомству с анимацией. В Академии «Туган Батыр» дети и родители смогут слепить собственных персонажей, а затем превратить их в короткие анимационные ролики. В «Туган Хабе» эксперты студии «ЯРКО» и специалисты по анимации расскажут о создании популярных мультфильмов.

Для тех, кто хочет познакомиться с татарским языком и культурой, организуют специальное пространство с квизами и игровыми заданиями. Также на фестивале пройдет кастинг в юмористический киножурнал – принять участие в нем сможет любой желающий.

Отдельная площадка будет посвящена спорту. Мухаммед «Киборг» Калмыков проведет показательные бои и мотивационную встречу. Легендарный капитан команды 2Drots Эд (Вальтер Скляр Эдамс) поделится историями из своей карьеры и проведет автограф-сессию. После выступлений гости смогут сфотографироваться со спортсменами.

Вечернюю часть программы откроет «Туган Парад». Участникам предлагают прийти в национальных костюмах или нарядах любимых мультгероев, пройти шествием по парку и получить призы.

После наступления темноты начнется концерт. На сцене выступят Эльмира Калимуллина, Ришат Тухватуллин, группа «Ямьле» и Элвин Грэй.

Создатель проекта Радик Абдрахманов считает, что Туган Батыр может стать для детей героем, который связан с их собственной культурой. По его словам, проект дает детям возможность увидеть персонажа, выросшего из местных сказок, и почувствовать связь со своими корнями.

Абдрахманов также отметил, что Туган Батыр призван поддерживать детскую способность мечтать.

Фестиваль пройдет при поддержке анимационной студии «ЯРКО», Комиссии по вопросам сохранения и развития родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, и Агентства инвестиционного развития Татарстана. Информационными партнерами стали «ТатарстнаДа» и К9.