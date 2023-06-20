«Таких операций не делают даже в Москве»: кому вручили «медицинский Оскар» в 2023 году?

На церемонию, приуроченную ко Дню медика, собрались все главные врачи и многие сотрудники республиканских больниц

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр здравоохранения РТ: «Впервые на этой сцене я не конкурсант»

Накануне в Казань Экспо подвели итоги традиционного конкурса «Врач года – Ак Чәчәкләр».

На церемонию, приуроченную ко Дню медика, собрались все главные врачи и многие сотрудники республиканских больниц. В зале были замечены депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов – к слову, один из бывших руководителей республиканского Минздрава, вице-премьер республики Лейла Фазлеева и многие другие представители власти. Но главным гостем праздника медицины стал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году премия празднует юбилей – 15 лет. Всю историю конкурса с 2008 года помогло вспомнить видео, открывавшее церемонию. Вспомнили всех, кто был удостоен почетного звания «Врач года» за эти пятнадцать лет.

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин открыл праздник, обратившись к коллегам и гостям с признанием.

«Сегодня я впервые стою на этом месте не как конкурсант, и для меня это особое волнение. В то же время, особая честь открывать эту торжественную церемонию», – признался он.

Напомним, что Республиканская клиническая больница Татарстана выиграла Республиканский конкурс «Врач года – Ак Чәчәкләр» в 2021 году с историей о том, как первая в Приволжском федеральном округе женщина смогла испытать счастье материнства после пересадки печени. Тогда будущий министр получал награду вместе с командой клиники.

По мнению Миннуллина, этот конкурс подчеркивает благородство, милосердие, гуманность профессии медика. А также дает повод лишний раз ощутить гордость за успехи медицины Татарстана.

Марсель Миннуллин подчеркнул, что в этом конкурсе нет проигравших, одна возможность стоять на этой сцене – уже победа.

Он напомнил, что в воскресенье медицинские работники отпраздновали свой профессиональный праздник, однако многие в этот день выполняли свой профессиональный долг – кто-то работал на скорой помощи, другие проводили операции. И во время торжественной церемонии тоже кто-то работает – спасает жизни, заботится о своих пациентах.

На этих словах министра зал начал аплодировать коллегам.

Марсель Миннуллин открыл праздник, обратившись к коллегам и гостям с признанием Фото: rais.tatarstan.ru

Ильсур Метшин: «Медицина потеряла в моем лице главврача ЦРБ»

Первым открыть заветный конверт с именем победителя на сцену пригласили мэра Казани Ильсура Метшина. Он поблагодарил медиков от лица всех жителей миллионной Казани. Подчеркнул, что именно им мы доверяем самое дорогое – приводим жен и дочерей рожать, обращаемся с детьми, когда приключилась беда, сами бежим в медучреждение, если вдруг проблемы со здоровьем.

«Мы вместе с вами в 2005 году пришли в БСМП, тогда это была 15-я горбольница, и увидели через стенку улицу Компрессорную. В палате на панцерных кроватях лежали пациенты, и это была столица Татарстана! И какой шаг мы сделали вместе! Все это время вне зависимости от условий, вы – медработники и медсестры, доктора – всегда беззаветно служили людям и продолжаете это делать», – отметил Ильсур Метшин.

Мэр подчеркнул, что для него особая честь награждать победителя именно в номинации «Медицинский работник года». Потому что его мама 30 лет проработала медсестрой в ЦРБ. Метшин вспомнил, как он надевал белый халат, бегал по коридорам больницы и мечтал стать хирургом, но в медицинский поступить не удалось.

«Республика лишилась, Рустам Нургалиевич, главврача центральной районной больницы», – посмеялся он, зал поддержал мэра смехом и аплодисментами.

В номинации «Медицинский работник года» победу одержала медицинская сестра кабинета реабилитации стомированных пациентов Миляуша Шарафутдинова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Медработник года обучила 2,7 тыс. пациентов ухаживать за стомой

В номинации «Медицинский работник года» победу одержала медицинская сестра кабинета реабилитации стомированных пациентов Республиканского клинического онкологического диспансера Миляуша Шарафутдинова. Стаж ее работы – 33 года.

Кабинет реабилитации стомированных пациентов – уникальный для Татарстана. Медицинская и консультативная помощь здесь оказывается в том числе и пациентам без рака. А Миляуша Шарафутдинова приняла самое активное участие в организации работы этого кабинета.

Она внедрила методы обучения родственников уходу за стомированными пациентами в раннем послеоперационном периоде.

С 2018-го по 2022 год в кабинет обратились более 2,7 тысячи больных, медсестра провела обучение правилам по уходу за стомой и кожей перистомальной области всех пациентов и их родственников. Всем обратившимся подобрала средства технической реабилитации с учетом индивидуальных потребностей.

Эта работа помогает минимизировать количество кожных осложнений и приводит к ранней медицинской и психологической реабилитации, улучшает качество жизни пациентов.

Кроме того, ежегодно она читает лекции для медсестер первичных онкологических кабинетов, проходящих сертификационно-аттестационный цикл в Казанском медколледже.

Лучшим врачом первичного звена признали участкового педиатра Зеленодольской центральной районной больницы Николая Романова (слева) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Награду увез «Любимый доктор всех Васильевских малышей»

В номинации «Лучший врач первичного звена» победителя назвала вице-премьер республики Лейла Фазлеева, ведущие подметили, что она не пропускает ни одной церемонии награждения конкурса.

«Всем татарстанским врачам, всему российскому здравоохранению в День медика я хочу пожелать света, добра, улыбок и, конечно, дарите людям счастье жизни. А татарстанское здравоохранение и наша медицинская школа известна везде. И мы гордимся нашими врачами», – подчеркнула она.

Лейла Фазлеева добавила, что в зале находятся родственники врачей, которые сегодня выполняют свой долг в зоне СВО. Зрительный зал в этот момент взорвался овациями, так, что вице-премьера на секунды перестало быть слышно.

Ну а лучшим врачом первичного звена признали участкового педиатра Зеленодольской центральной районной больницы Николая Романова.

В 2017 году он после окончания КГМУ начал работать участковым врачом-педиатром в Зеленодольской центральной районной больнице по программе «Земский врач».

Врач обслуживал один из самых больших по площади педиатрических участков с большой долей частного сектора. Работать молодому врачу поначалу было непросто, но он сумел найти общий язык с маленькими пациентами и их родителями.

В ознакомительном видео его так и назвали: «любимый доктор всех Васильевских малышей».

В 2020 году Николай Романов стал заведующим педиатрическим отделением поликлиники Васильевской районной больницы.

Под его руководством был организован один из первых выходов в «красную зону» для забора ПЦР-мазков на Covid-19 и осмотр детей, размещенных в санатории «Васильевский» с вывозного рейса из Турции.

Николай Романов также работает врачом-педиатром в Раифском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, где отвечает за профилактику и лечение болезней, вакцинацию и медосмотры. Кроме того, в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни он берет дежурства в приемном отделении стационара Зеленодольской детской больницы.

При просмотре видео, которые рассказывали об удивительных историях, зрители в зале то вытирали слезу, то с облегчением выдыхали Фото: metshin.ru

«Таких операций в Москве не делают»: как в БСМП спасли многодетного отца

Одной из самых волнительных номинаций в конкурсе является «Уникальный случай». В этом году свои истории представили БСМП Челнов, ДРКБ, Первая детская больница Казани и совместный случай РКБ, РКОД и казанской больницы №16.

При просмотре видео, которые рассказывали об удивительных историях, зрители в зале то вытирали слезу, то с облегчением выдыхали.

Эмоции захлестнули зал, когда на сцену к своим спасителям поднялись их пациенты – те, для кого медики стали настоящими ангелами в белых халатах.

Заведующий научным отделением трансплантации печени Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Мурад Новрузбеков, который прилетел из Москвы, чтобы объявить победителя в этой номинации, отметил, что выбрать из номинантов победителя почти невозможно.

«Не каждый федеральный центр может похвастаться такими случаями. Я сам хирург, очень отчаянный, но снимаю шляпу перед хирургией в Татарстане», – отметил он.

Дальше Мурад Новрузбеков открыл конверт и вновь произнес: «Знаете, этот случай ни один центр в Москве не делает – это команда врачей Больницы скорой медицинской помощи города Набережные Челны».

Действительно, хирурги БСМП Набережных Челнов одними из первых в России заменили самый крупный сосуд в организме человека на протез.

50-летнему Тагиру Кадырову из Ютазинского района Татарстана пришлось перенести несколько операций в течение двух лет. У мужчины было три жизнеугрожающих состояния: расслоение, аневризма и разрыв аорты, тотальное протезирование было проведено в четыре этапа.

Когда-то из-за разрыва аорты погиб брат героя этой истории, Тагир знал, насколько опасно это состояние.

В начале главный хирург БСМП Рамис Якубов и его ассистент – врач, сердечно-сосудистый хирург Рашид Садыков во время операции на открытом сердце удалили гематому из скопившейся крови, которая мешала нормальной работе органа. Было принято решение на первом же этапе спротезировать восходящую часть аорты от сердца до дуги и ветвей, которые снабжают кровью головной мозг. Сосуд был заменен на синтетический протез, к которому «пришили» сердце и сонные артерии, снабжающие кровью голову.

Все это время пациент находился под глубоким наркозом, а температуру его тела понизили до 26 градусов. Во время переключения артерий мозг мужчины оставался без кровоснабжения от 5 до 10 минут.

Это вмешательство длилось шесть с половиной часов.

Тогда же в дугу аорты через бедренную артерию врачи поместили стент-графт – специальную трубочку, в которой проделываются отверстия под разветвленные сосуды. Таким образом специалистам удалось во время экстренной серьезной операции провести еще несколько жизненноважных процедур.

На следующем этапе хирурги занялись эндопротезированием дуги аорты с восстановлением ее стволов: подключичного и брахиоцефального. Врачи осторожно, сантиметр за сантиметром, восстанавливали этот отдел.

Эндопротезирование брюшного отдела по своей авторской методике провел Марат Шарафутдинов. При помощи графтов были спротезированы чревный ствол и верхняя брыжеечная артерия, которая снабжает кровью кишечник и поджелудочную железу. Также, используя запатентованную в стенах БСМП методику NBC technic, хирурги сформировали единый просвет аорты. Это было сделано для того, чтобы исключить нарушения в работе почечных артерий, которые возникли вследствие расслоения аорты.

Последний этап лечения длился около семи часов и завершился успешно. После за жизнь пациента продолжали бороться врачи-реаниматологи Евгений Думаньян и Юрий Марков.

Сейчас пациент вернулся к своей обычной жизни. Сам Тагир Кадыров благодарит своих врачей и говорит, что ему есть ради кого жить, он воспитывает четверых. А без помощи медиков БСМП его дети могли бы остаться без отца.

Главным наставником здравоохранения стал профессор Марс Михайлов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Наставник и Легенда республиканского здравоохранения

На ежегодном конкурсе «Врач года – Ак Чәчәкләр» назвали главного наставника здравоохранения. Им стал заведующий кафедрой лучевой диагностики Казанской государственной медицинской академии, профессор Марс Михайлов.

На днях Марс Михайлов отпраздновал юбилей – 85 лет. Он академик Академии наук Татарстана, заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Татарстан, автор более двухсот научных работ.

Номинацию «Наставник здравоохранения» ввели впервые, напомним, этот конкурс юбилейный, 15-й по счету. Награду лучшему наставнику вручил депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов.

«Два дня назад Республика Татарстан заняла второе место по инвестиционной привлекательности, специальный приз был вручен на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Это значит – новые ФАПы, больницы, томографы, оборудование. И эти потрясающие операции, которые не делаются даже в Москве. Несмотря на слова Рустама Нургалиевича, что Москву мы не будем обгонять. В медицине мы всегда можем обогнать Москву и сделать лучше», – отметил он.

Легендой здравоохранения назвали Дмитрия Красильникова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Легендой здравоохранения назвали Дмитрия Красильникова. Он возглавляет кафедру хирургических болезней Казанского государственного медицинского университета, профессор, заслуженный врач Татарстана и России, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Красильников участвовал в первой в Татарстане трансплантации печени и сделал немалое количество других сложнейших операций, спас множество человеческих жизней, подготовил ценнейшие кадры для здравоохранения.

«С гордостью могу сказать, что это – мой учитель. Человек, который воспитал огромное количество шикарных экспертных хирургов. И по настоящее время является действующим хирургом. Это гордость – награждать своих учителей, наверное, моя мечта осуществилась», – сказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин после того, как вручил награду.

Врач является автором более 275 научных работ, трех руководств по хирургии, пяти атласов операций, девяти патентов по вопросам диагностики и хирургического лечения больных с заболеваниями и травмами органов брюшной полости, применения лазерного излучения в абдоминальной хирургии.

Дмитрий Красильников попросил не сбрасывать его со счетов, сказал, что будет продолжать работать на благо республиканской медицины. У врача, которому скоро исполнится 75 лет, грандиозные планы.

Врачом года стала заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии КГМУ, шеф реанимационной службы РКБ Айнагуль Баялиева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Врач года – Айнагуль Баялиева

По традиции, главную интригу вечера предстояло раскрыть Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Именно он открыл конверт с именем «Врача года».

«Ваш благородный труд – это призвание. Только неравнодушные люди выбирают такую непростую профессию – служение людям», – отметил он.

Рустам Минниханов признался, что видеоролики, которые представляли номинации, смотреть было непросто, а врачам приходится работать с такими тяжелыми случаями ежедневно.

«Каждый из нас доверяет вам самое дорогое – нашу жизнь и здоровье. В республике уделяется большое внимание организации системы оказания медицинской помощи, освоению высоких медицинских технологий, охране материнства и детства, увеличению рождаемости и продолжительности жизни. Эту работу мы обязательно будем продолжать», – заметил глава Татарстана.

Минниханов напомнил, что медики работают и в зоне специальной военной операции, выполняя свой профессиональный и гражданский долг.

В конверте, который вскрыл Рустам Минниханов, оказалось имя заведующей кафедрой анестезиологии и реаниматологии Казанского государственного медицинского университета, шефа реанимационной службы РКБ Айнагуль Баялиевой.

Анестезиолог-реаниматолог проводит консультации со всеми лечебными учреждениями Татарстана по линии санитарной авиации Республиканской клинической больницы и ситуационного Центра медицины катастроф.

В настоящее время доктор ведет клиническую работу на базе РКБ и Казанской клинической больницы № 7, консультирует сложных пациентов в отделениях интенсивной терапии в стационарах республики.

С 25 февраля по 26 марта 2023 года Айнагуль Баялиева была командирована в качестве заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии для развертывания Полевого многопрофильного госпиталя № 2 в зоне СВО. За период командировки отделение приняло участие в тысяче операций, в лечении болевых синдромов и интенсивной терапии раненых.

Уже 16 лет врач помогает больным акушерского профиля, находящимся в тяжелом критическом состоянии.

Айнагуль Баялиева внедрила и организовала систему помощи при акушерском сепсисе и септическом шоке с применением заместительной терапии. Это позволило значительно снизить материнскую смертность. Под руководством Баялиевой впервые в республике были успешно внедрены в практику методы ЭКМО при тяжелой пневмонии.

«Я хочу от имени всех врачей поблагодарить за такой прекрасный праздник, который создается в нашей республике. Бываю часто в командировках, я никогда не видела такого. Так чествуют медицинских работников, наверное, только в нашей республике», – отметила врач после вручения приза.

Раис Татарстана Рустам Минниханов почтил память экс-министра здравоохранения республики Марата Садыкова Фото: rais.tatarstan.ru

Зал встал в память о Марате Садыкове

Раис Татарстана Рустам Минниханов почтил память экс-министра здравоохранения республики Марата Садыкова, который скоропостижно скончался в конце января этого года.

«Владимир Путин наградил орденом Пирогова бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова», – отметил Раис Татарстана.

Рустам Минниханов напомнил, что седьмой городской больнице Казани присвоили имя Марата Садыкова. «Татар-информ» рассказывал об этом.

Раис Татарстана пригласил на сцену для вручения ордена вдову экс-министра Динару Садыкову. Весь зал в момент вручения встал со своих мест.

Автомобиль подарили акушерке родильного отделения Зеленодольской центральной районной больницы Елене Родионовой Фото: rais.tatarstan.ru

Автомобиль от Раиса уехал в Зеленодольск

Последним аккордом вечера стал специальный приз от Раиса Татарстана.

Автомобиль подарили акушерке родильного отделения Зеленодольской центральной районной больницы Елене Родионовой.

Еще на первых курсах студентка Родионова работала в ЦРБ сначала санитаркой, затем младшей медицинской сестрой по уходу за больными.

Более 30 лет она помогает появляться детям на свет. За годы работы Елены Родионовой многое изменилось: появились новые методы исследования, уменьшилось число патологий у младенцев. Пребывание рожениц в роддоме стало более комфортным.

Правда, сейчас приходится убеждать молодых мамочек, что рождение ребенка – это не подвиг, а предназначение женщины.

Более 30 лет Елена Родионова помогает появляться детям на свет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мои таланты, если они есть, принадлежность моей работы», – признается акушерка.

Закончилась церемония песней, которую исполнили все участники конкурса, медикам в этот момент по традиции вручали белые цветы.

Всех медиков, кто вчера стоял на сцене, ждет стажировка в зарубежных клиниках.