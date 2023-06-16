«Эта клиника – его лебединая песня»: Казанской больнице №7 дали имя Марата Садыкова

Седьмая городская больница Казани будет носить имя бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова

Фото: © «Татар-информ»

ГКБ №7 имени Марата Садыкова – теперь официально

Сегодня стало известно, что седьмая городская больница Казани будет носить имя бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова.

Соответсвующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«С целью увековечивания памяти министра здравоохранения Республики Татарстан, заслуженного врача Республики Татарстан Садыкова Марата Наилевича Кабинет министров постановляет принять предложение Министерства здравоохранения РТ о присвоении автономному учреждению здравоохранения "Городская клиническая больница №7" Казани имени М.Н. Садыкова», – говорится в документе.

Минздрав должен в течение 60 дней изменить устав клиники и внести все необходимые изменения.

Полное название теперь будет звучать как: «Городская клиническая больница №7 имени М.Н. Садыкова» города Казани.

С июня 2008 года по февраль 2018-го Марат Наилевич был главным врачом одного из крупнейших лечебных учреждений Татарстана – Казанской клинической больницы №7. Под его руководством лечебное учреждение обрело иное лицо, сегодня «семерка» одна из самых оснащенных больниц города с высококлассными специалистами.

Из этой больницы он ушел на должность министра здравоохранения Татарстана. Должность главы Минздрава, увы, стала для него последней – 23 января этого года Марата Наилевича не стало.

С июня 2008 года по февраль 2018-го Марат Наилевич был главным врачом одного из крупнейших лечебных учреждений Татарстана Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

«Именно под его руководством клиника стала флагманом татарстанской медицины»

Марсель Миннуллин, который возглавил республиканский Минздрав после внезапной кончины Марата Садыкова, в беседе с «Татар-информом» подчеркнул, что Марат Наилевич был талантливым организатором здравоохранения, прекрасно знающим специфику работы врачей, искренне радеющим за свое дело.

«Его скоропостижная смерть стала настоящим потрясением для всех, кто был связан с медициной, для огромного количества людей, которым он всегда готов был прийти на помощь, огромной потерей для отрасли в целом», – рассказал Марсель Миннуллин.

Марсель Миннуллин подчекрнул, что решение о присвоении больнице имени Марата Наилевича – это дань памяти и глубокого уважения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр подчекрнул, что решение о присвоении Городской клинической больнице №7 Казани имени Марата Наилевича – это дань памяти и глубокого уважения.

«Именно под его руководством клиника стала одним из флагманов татарстанской медицины. И это то немногое, что можно сделать, чтобы сохранить память об этом человеке, о вкладе, который он внес в развитие здравоохранения нашей республики», – заключил министр.

Инициатива о переименовании исходила от медиков «семерки»

Инициатива о присвоении больнице, в которой Садыков проработал 10 лет, его имени шла от самих сотрудников клиники. В марте главный врач Артур Делян на медсовете пообещал, что больнице присвоят имя ее экс-руководителя.

Артур Делян: «Именно под руководством Марата Наилевича клиника превратилась в объединенный центр оказания экстренной медицинской помощи» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Марат Наилевич Садыков внес неоценимый вклад в развитие городской клинической больницы №7, как центра экстренной медицины. Именно под его руководством клиника превратилась в объединенный центр оказания экстренной медицинской помощи. Коллектив больницы единогласно поддержал предложение многих руководителей республики об увековечивании памяти и присвоении городской клинической больнице №7 имени Марата Наилевича Садыкова», – сказал тогда руководитель больницы.

Прошло три месяца и документ подписан.

«Это его лебединая песня»

В беседе с «Татар-информом» один из инициаторов переименования больницы – председатель правления Ассоциации медицинских работников республики Ростислав Туишев отметил, что клиники должны носить имена славных представителей казанской медицинской школы.

Ростислав Туишев уверен, что Садыков ушел из жизни молодым во многом из-за того, что слишком много своих сил и здоровья отдал репсубликанскому здравоохранению Фото: minzdrav.tatarstan.ru

«Я считаю это справедливо. Марат Наилевич вложил в эту клинику не только силы и душу, но и у каждого бывает лебединая песня. Вот это его большая песня. Она будет жить, служить», – отметил он.

Туишев уверен, что Садыков ушел из жизни молодым во многом из-за того, что слишком много своих сил и здоровья, как бы парадоксально это не звучало, он отдал репсубликанскому здравоохранению. И решение переименовать ГКБ №7 – хорошее и правильное.

«Пусть это имя живет. Следующее поколение может не помнить его живым. Но навсегда останется этот человек, как легенда», – добавил председатель правления республиканской Ассоциации медработников.

«Я счастлив, что больнице присвоили имя Марата Садыкова»

Главный врач Республиканского центра крови Рамиль Тураев сразу же после того, как узнал от «Татар-информа, что седьмой больнице официально присвоили имя Марат Садыкова, сказал: «Я счастлив».

Рамиль Тураев познакомился с будущим министром, когда тот только закончил ординатуру. Собеседник агентства вспомнил, как в минувшем январе пришел в министерство, чтобы поздравить Садыкова с днем рождения, Марат Наилевич встретил его словами: «Пришел мой учитель».

Рамиль Тураев назвал своего ученика большим руководителем Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это было в пятницу. Мы с ним посидели, поговорили минут 15. А в воскресенье я узнал, что он умер. Честно скажу, я не поверил. Вот только что ведь говорили, два дня разницы, а этого человека больше нет», – поделился главный врач Центра крови.

Рамиль Габдельхакович назвал своего ученика большим руководителем.

«В 2008 году в больницу пришел Марат Наилевич, министром был Айрат Фаррахов, тогда из существовавшей больницы выстроили такой многопрофильный центр. Это гордость для города Казани, для министерства здравоохранения и для населения, я думаю. Потому что любой человек может прийти в больницу и получить всестороннюю, высококвалифицированную помощь», – подчеркнул Тураев.

Татарстан помнит…

В феврале 2018 года Марат Садыков назначен на пост министра здравоохранения республики. Спустя год в Татарстане зафиксировали самый низкий показатель смертности населения. На этот показатель республика равняется до сих пор.

Должность главы Минздрава, увы, стала для Марата Садыкова последней Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

А потом пришел коронавирус... То, как система здравоохранения Татарстана перестроилась на оказание помощи больным Covid-19 и как преодолела все трудности того периода, достойно особого уважения.

Последнее большое интервью «Татар-информу» министр дал весной прошлого года. Тогда он рассуждал о том, уйдет ли коронавирус насовсем, и ставил смелые цели на годы вперед.

Марата Садыкова не стало утром 29 января. Ему было 53 года.

Это стало огромной неожиданностью для всего медицинского сообщества Татарстана. Врачи республики тогда говорили «Татар-информу»: «Кажется, будто бы он еще с нами, позвонит утром и даст поручение».

Место траурной церемонии пришлось перенести в большой зал Поволжского университета спорта и туризма, потому что с министром пришли проститься огромное количество людей.

Минздрав должен в течение 60 дней изменить устав клиники и внести все необходимые изменения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С сегодняшнего имя Марата Садыкова будет увековечо в названии клиники, которая стала такой, как сегодня, благодаря ему и в которой ежедневно спасают человеческие жизни.