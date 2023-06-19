Медработником года стала медсестра РКОД, научившая 2,7 тыс. пациентов ухаживать за стомой

В конкурсе «Врач года – Ак Чәчәкләр» в номинации «Медицинский работник года» победу одержала медицинская сестра кабинета реабилитации стомированных пациентов Республиканского клинического онкологического диспансера Миляуша Шарафутдинова.

Кабинет реабилитации стомированных пациентов – уникальный для Татарстана. Медицинская и консультативная помощь здесь оказывается в том числе и пациентам без рака. А Миляуша Шарафутдинова приняла самое активное участие в организации работы этого кабинета.

Она внедрила методы обучения родственников уходу за стомированными пациентами в раннем послеоперационном периоде. Стаж ее работы – 33 года.

С 2018-го по 2022 год в кабинет обратились более 2,7 тысячи больных, медсестра провела обучение правилам по уходу за стомой и кожей перистомальной области всех пациентов и их родственников. Всем обратившимся подобрала средства технической реабилитации с учетом индивидуальных потребностей.

Эта работа помогает минимизировать количество кожных осложнений и приводит к ранней медицинской и психологической реабилитации, улучшает качество жизни пациентов.

Кроме того, ежегодно она читает лекции для медсестер первичных онкологических кабинетов, проходящих сертификационно-аттестационный цикл в Казанском медколледже.