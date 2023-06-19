Лучшим врачом первичного звена стал педиатр из Зеленодольского района РТ

Участковый педиатр Зеленодольской центральной районной больницы Николай Романов выиграл республиканский конкурс «Врач года – Ак Чәчәкләр». Он признан лучшим врачом первичного звена.

В 2017 году он окончил целевое обучение в Казанском государственном медицинском университете и начал работать участковым врачом-педиатром в Зеленодольской центральной районной больнице по программе «Земский врач».

Врач обслуживал одних из самых больших по площади педиатрических участков с большой долей частного сектора. Работать с новым населением молодому врачу было непросто, но он сумел найти общий язык с маленькими пациентами и их родителями.

В 2020 году Николай Романов стал заведующим педиатрическим отделением поликлиники Васильевской районной больницы. Под его руководством был организован один из первых выходов в «красную зону» для забора ПЦР-мазков на Covid-19 и осмотр детей, размещенных в санатории «Васильевский» из вывозного рейса из Турции.

Педиатр по совместительству работает врачом-педиатром в Раифском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, где отвечает за профилактику и лечение болезней, вакцинацию и медосмотры. Кроме того, в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни он берет дежурства в приемном отделении стационара Зеленодольской детской больницы.