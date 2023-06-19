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Врачи БСМП Челнов, заменившие пациенту аорту на протез, победили в «Ак Чәчәкләр»
В этом году главный приз республиканского конкурса «Врач года – Ак Чәчәкләр» в номинации «Уникальный случай» забрала команда Больницы скорой помощи Набережных Челнов.
Хирурги Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов одними из первых в России заменили самый крупный сосуд в организме человека на протез.
Специалисты провели полное гибридное протезирование всей грудной и брюшной аорты, совместив открытое вмешательство с внутрисосудистым. Они сохранили все значимые ветви аорты, начиная от сердца до начала артерий конечностей. Крупнейший сосуд в человеческом организме восстанавливали поэтапно.
50-летнему пациенту из Ютазинского района Татарстана пришлось перенести несколько операций в течение двух лет. Первая длилась шесть с половиной часов, вторая – около семи часов. Сейчас пациент вернулся к своей обычной жизни.
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