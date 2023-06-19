Врачи БСМП Челнов, заменившие пациенту аорту на протез, победили в «Ак Чәчәкләр»

В этом году главный приз республиканского конкурса «Врач года – Ак Чәчәкләр» в номинации «Уникальный случай» забрала команда Больницы скорой помощи Набережных Челнов.

Хирурги Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов одними из первых в России заменили самый крупный сосуд в организме человека на протез.

Специалисты провели полное гибридное протезирование всей грудной и брюшной аорты, совместив открытое вмешательство с внутрисосудистым. Они сохранили все значимые ветви аорты, начиная от сердца до начала артерий конечностей. Крупнейший сосуд в человеческом организме восстанавливали поэтапно.

50-летнему пациенту из Ютазинского района Татарстана пришлось перенести несколько операций в течение двух лет. Первая длилась шесть с половиной часов, вторая – около семи часов. Сейчас пациент вернулся к своей обычной жизни.