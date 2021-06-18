Команда РКБ за удачные роды после пересадки печени выиграла конкурс «Ак Чәчәкләр»

Республиканская клиническая больница Татарстана представила на Республиканский конкурс «Врач года - Ак Чәчәкләр – 2021» историю о том, как первая в Приволжском федеральном округе женщина смогла стать счастливой мамой после пересадки печени. Именно эта история победила в номинации «Уникальный случай».

Из-за гепатита у женщины появился цирроз, а затем и его осложнения. В РКБ ей пересадили печень.

Героиня истории в декабре 2019 года успешно прошла все этапы пересадки печени. Трансплантация избавила ее от цирроза.

Спустя примерно полгода после пересадки, врачи узнали, что их пациентка с пересаженной печенью беременна. К тому моменту они с мужем мечтали о ребенке уже более 10 лет.

На сроке в почти 6 месяцев женщина легла на сохранение в отделение патологии беременных Перинатального центра РКБ.

Врачи РКБ, которые пересадили печень, успокоились, узнав, что пациентка принимала все нужные препараты, которые безопасны во время беременности.

Фото: пресс-служба РКБ Татарстана

В Перинатальном центре беременная пролежала 75 дней под контролем врачей отделения патологии беременности до срока в 37 недель, врачи решили провести кесарево сечение.

На родах были даже трансплантологи, чтобы в случае чего прийти на помощь. У пациентки родилась здоровая дочка.

Гастроэнтерологам больницы пациентка пообещала вернуться в Перинатальный центр РКБ за еще одним ребенком.

Подробнее о других номинантах конкурса можно прочитать в репортаже ИА «Татар-информ».