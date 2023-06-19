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Общество 19 июня 2023 17:18

Рустам Минниханов вручил орден Пирогова вдове экс-главы Минздрава РТ Марата Садыкова

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На подведении итогов республиканского конкурса «Врач года – Ак Чәчәкләр – 2023» Раис Татарстана Рустам Минниханов почтил память бывшего министра здравоохранения РТ Марата Садыкова, который скончался в январе этого года.

«Владимир Путин наградил орденом Пирогова бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова», – отметил Раис Татарстана.

Рустам Минниханов напомнил, что седьмой городской больнице Казани присвоили имя Марата Садыкова. «Татар-информ» рассказывал об этом.

Раис Татарстана пригласил на сцену для вручения ордена вдову экс-министра Динару Садыкову. Весь зал в момент вручения встал со своих мест.

#Здоровье #конкурс врач года - ак чэчэклэр #Марат Садыков #Рустам Минниханов
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