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Рустам Минниханов вручил орден Пирогова вдове экс-главы Минздрава РТ Марата Садыкова
На подведении итогов республиканского конкурса «Врач года – Ак Чәчәкләр – 2023» Раис Татарстана Рустам Минниханов почтил память бывшего министра здравоохранения РТ Марата Садыкова, который скончался в январе этого года.
«Владимир Путин наградил орденом Пирогова бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова», – отметил Раис Татарстана.
Рустам Минниханов напомнил, что седьмой городской больнице Казани присвоили имя Марата Садыкова. «Татар-информ» рассказывал об этом.
Раис Татарстана пригласил на сцену для вручения ордена вдову экс-министра Динару Садыкову. Весь зал в момент вручения встал со своих мест.
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