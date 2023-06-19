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Врачом года в Татарстане стала анестезиолог-реаниматолог РКБ Айнагуль Баялиева
Победителем ежегодного республиканского конкурса «Ак Чәчәкләр – 2023» в номинации «Врач года» стала заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии, медицины катастроф Казанского государственного медицинского университета Айнагуль Баялиева.
Анестезиолог-реаниматолог проводит консультации со всеми лечебными учреждениями Татарстана по линии санитарной авиации Республиканской клинической больницы и ситуационного Центра медицины катастроф.
В настоящее время доктор ведет клиническую работу на базе РКБ и Казанской клинической больницы № 7, консультирует сложных пациентов в отделениях интенсивной терапии в стационарах республики.
С 25 февраля по 26 марта 2023 года Айнагуль Баялиева была командирована в качестве заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии для развертывания Полевого многопрофильного госпиталя № 2 в зоне СВО. За период командировки отделение приняло участие в более чем тысяче операций, в лечении болевых синдромов и интенсивной терапии раненых.
Уже 16 лет врач помогает больным акушерского профиля, находящимся в тяжелом критическом состоянии.
Айнагуль Баялиева внедрила и организовала систему помощи при акушерском сепсисе и септическом шоке с применением заместительной терапии. Это позволило значительно снизить материнскую смертность. Под руководством Айнагуль Баялиевой впервые в республике были успешно внедрены в практику методы ЭКМО при тяжелой пневмонии.
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