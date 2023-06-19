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Общество 19 июня 2023 16:33

Звание «Наставника здравоохранения» получил завкафедрой КГМА Марс Михайлов

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На ежегодном конкурсе «Врач года – Ак Чәчәкләр» назвали главного наставника здравоохранения. Им стал заведующий кафедрой лучевой диагностики Казанской государственной медицинской академии, профессор Марс Михайлов.

На днях, 17 июня, Марс Михайлов отпраздновал юбилей – 85 лет.

Марс Михайлов – академик Академии наук Татарстана, заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Татарстан, автор более двухсот научных работ.

Номинацию «Наставник здравоохранения» ввели впервые, напомним, этот конкурс юбилейный, 15-й по счету.

#Здоровье #конкурс врач года - ак чэчэклэр
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