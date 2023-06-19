Легендой здравоохранения Татарстана признан Дмитрий Красильников

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На ежегодном республиканском конкурсе «Врач года – Ак Чәчәкләр» вручили награду Легенде здравоохранения, им стал Дмитрий Красильников.

Дмитрий Красильников возглавляет кафедру хирургических болезней Казанского государственного медицинского университета, профессор, заслуженный врач Татарстана и России, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Красильников первым в Татарстане провел трансплантацию печени и сделал немалое количество других сложнейших операций, спас множество человеческих жизней, подготовил ценнейшие кадры для здравоохранения.

«С гордостью могу сказать, что это – мой учитель. Человек, который воспитал огромное количество шикарных экспертных хирургов. И по настоящее время является действующим хирургом. Это гордость – награждать своих учителей, наверное, моя мечта осуществилась», – сказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин после того, как вручил награду.

Врач является автором более 275 научных работ, трех руководств по хирургии, пяти атласов операций, девяти патентов по вопросам диагностики и хирургического лечения больных с заболеваниями и травмами органов брюшной полости, применения лазерного излучения в абдоминальной хирургии.