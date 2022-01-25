ГИБДД: Из-за непогоды и беспечности водителей в Татарстане выросло число погибших в ДТП

В январе в два с половиной раза увеличилось количество погибших в авариях на дорогах Татарстана по сравнению с прошлым годом. Метели, снегопады и плохая видимость на дорогах стали одной из причин роста ДТП. Но если с погодой сделать ничего невозможно, то быть осторожными на дорогах вполне реально, уверены в Госавтоинспекции Татарстана.

Последствия метели, накрывшей республику на прошлой неделе, коммунальные службы устраняют до сих пор. Такого снегопада давно не помнят даже метеорологи. Два минувших снежных выходных перевыполнили план месячной нормы по осадкам.

Такая погода на дорожной обстановке сказывается плохо: резко увеличивается число мелких ДТП, видимость снижается, поверхность дороги становится скользкой, что становится причиной серьезных аварий.

За первые 23 дня января количество ДТП с пострадавшими по сравнению с прошлым годом увеличилось, казалось бы, незначительно. За три с небольшим недели с начала 2022 года произошло 191 ДТП, за такой же период прошлого года – 190.

Но вот число погибших увеличилось в несколько раз: если за начало прошлого года в ДТП погибли 13 человек, то в этом уже 31. Пострадали в авариях, как и годом ранее, 257 человек.

«Водители транспортных средств в сложных метеорологических условиях должны руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся обстановке», – отмечает начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Татарстана Рамиль Ахтамзянов.

Снегопады сыграли злую шутку со многими водителями. Казань стояла в 9-10-балльных пробках, аварии случались почти на каждом перекрестке. Сложная ситуация была и на трассах. Участок М5 в Татарстане несколько раз закрывали и открывали из-за метели и плохой видимости.

Только 7 января на трассе Казань – Оренбург в Альметьевском районе друг за другом произошло два смертельных ДТП, в которых погибли шесть человек.

Фото: очевидцы

22-летняя девушка-водитель KIA Rio не выбрала безопасную скорость, не учла дорожные и погодные условия, выехала на встречку и влетела в Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился 31-летний водитель. Водитель KIA и три ее пассажира, двоим из которых было 16 и 22 года, погибли. Водитель и пассажир автомобиля Volkswagen были госпитализированы с различными травмами.

Во втором ДТП на этой же трассе, в семидесяти километрах от первой аварии, 24-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Pajero, за рулем которого был 31-летний водитель. Водитель и 19-летний пассажир отечественной легковушки скончались на месте аварии.

Фото: очевидцы

Только за один день на дорогах Казани пострадали четверо детей

За прошедшие выходные в Казани произошло 632 ДТП, в тринадцати из них пострадали люди: погиб один человек, шесть пешеходов, шесть водителей и пассажиров получили различные травмы.

Фото: Госавтоинспекция Казани

К примеру, только за 21 января под колеса автомобилей в Казани попали четверо детей и подростков. В районе пяти часов вечера на улице Короленко на зебре сбили 16-летнюю школьницу. Ее госпитализировали в больницу. Через час на Ломжинской автомобиль Ford сбил 3-летнего мальчика, которого мать везла на санках через дорогу. После оказания медпомощи ребенка отпустили из больницы.

Вечером около половины восьмого на улице Дубравной Hyundai Creta не уступил дорогу и сбил на зебре сразу двух школьников 13 и 16 лет. В результате аварии оба подростка получили различные травмы.

Учитывая ситуацию на дорогах, пешеходам сейчас стоит быть особенно внимательными, отмечают в Госавтоинспекции. Осторожность не повредит, даже если вы идете по зебре на зеленый сигнал светофора.

«Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности дальнейшего движения. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств», – напомнил Рамиль Ахтамзянов.

Утром субботы 72-летнюю женщину протащило в дверях троллейбуса на улице Кулагина, она скончалась на месте от полученных травм. По предварительным данным, пожилая женщина начала выходить из троллейбуса, ее зажало дверьми, троллейбус протащил ее за собой несколько метров. Водитель не увидел пострадавшую и уехал с места ДТП.

Фото: Госавтоинспекция Казани

За прошедшие выходные к административной ответственности привлекли 1712 водителей и 345 пешеходов.

Погиб ребенок, семь взрослых пострадали

В эти же выходные, 22 января, серьезная авария произошла в районе «Оргсинтеза» на дороге в сторону Осиново. Там столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, внедорожник Renault выехал на встречку для обгона, где столкнулся с «Ладой». В ДТП пострадали три ребенка – 12, 11 и 7 лет. Двое младших получили серьезные травмы головы, у 12-летнего – ушибы. Все они были доставлены в ДРКБ.

Фото: очевидцы

В тот же день страшная авария произошла на объездной дороге под Альметьевском на подъезде к горнолыжному комплексу «Ян». Там лоб в лоб столкнулись Toyota и Hyundai Solaris. Выяснилось, что 39-летний водитель Toyota не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку, чтобы обогнать впереди идущий транспорт, и не справился с управлением. От сильного удара оба автомобиля откинуло на обочину.

В результате ДТП 15-летняя пассажирка автомобиля Hyundai скончалась на месте происшествия. 39-летний водитель и еще один пассажир Hyundai, а также водитель и четыре пассажира Toyota были доставлены в больницу.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает: пренебрежение правилами безопасности при перевозке детей в салоне автомобиля может обернуться трагедией. Дети не понимают, какую опасность может представлять собой поездка на машине. Ведь никто не застрахован от неприятностей, даже очень опытные водители. Для взрослых безопасность ребенка в автомобиле должна быть первостепенной задачей при поездке.

«Необходимо пристегиваться ремнями безопасности и перевозить пассажиров, пристегнутых ремнями безопасности. Перевозить детей в легковом автомобиле на переднем сиденье до 12 лет, на заднем сиденье до 7 лет с использованием только детских удерживающих устройств», – отметил Рамиль Ахтамзянов.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует использовать детские удерживающие устройства при перевозке ребенка на заднем сиденье до достижения им 12 лет.

Выезд на встречку

Зимние аварии с самыми тяжелыми последствиями чаще случаются не в городах, а на трассах. Там можно развить большую скорость, что и делают некоторые автомобилисты. Высокая скорость на скользкой дороге способна привести к потере управления машиной.

«В сложных метеорологических условиях следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения», – отметил начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Татарстана Рамиль Ахтамзянов.

В минувший четверг в соцсетях появились кадры страшной аварии, которая произошла по вине лихача. На видео видно, как легковой автомобиль пытается обогнать большегруз на заснеженной дороге, однако машину заносит и выкидывает на встречку прямо под колеса бензовоза. От мощного удара легковушку откидывает на еще один грузовик.

На других кадрах можно увидеть разбросанные по трассе части автомобиля, чуть дальше на дороге лежит мужчина, а в кювете на боку бензовоз.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, ДТП произошло около восьми утра на трассе Челны – Альметьевск. Водитель легковушки Hyundai выехал на встречку, где его занесло и он влетел под бензовоз Skania, а после машину отбросило под грузовик. Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало на части.

Фото: очевидцы

От полученных травм 37-летний водитель легковушки скончался на месте.

18 января на 951-м километре федеральной трассы в районе деревни Нижние Яки Мамадышского района Татарстана водитель минивэна Hyndai Starex, который вез пассажиров из Казани в Набережные Челны, не справился с управлением, наехал на снежный вал на разделительной полосе, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Isuzu.

В результате ДТП водитель и пассажир минивэна от полученных травм скончались на месте, травмы получил и водитель грузовика. Прокуратура Мамадышского района начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения по факту смертельной аварии на трассе М7.

Фото: очевидцы

ДТП с автобусом и грузовиком

19 января серьезная авария произошла в Новошешминском районе республики вблизи населенного пункта Слобода Волчья. Там столкнулись автобус Hyundai и грузовик «КАМАЗ». Автобус ехал из Казани в Черемшан. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе водитель автобуса.

Позднее 61-летний водитель автобуса скончался в Новошешминской ЦРБ. Остальные пострадавшие были доставлены в чистопольскую больницу.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

На смену снегопадам пришли морозы, на дорогах – гололедица

На этой неделе в Татарстан вернулись морозы. На дорогах образовалась сильная гололедица. В связи с этим республиканская Госавтоинспекция напоминает об основных мерах безопасности в такую погоду, поскольку большинство происшествий происходит именно из-за невнимательности и пренебрежения водителями правилами безопасности.

Автоинспекторы обращают внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. Необходимо выдерживать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасную скорость движения, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить аварию.

«Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными», – подчеркнул Рамиль Ахтамзянов.

Водителям стоит быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в непогоду и метель у пешеходов обзор может быть ограничен из-за капюшона или большого шарфа, что может стать причиной ДТП. Пешеходы, в свою очередь, также должны быть внимательнее: дорогу нужно переходить только по зебре и на зеленый свет, в темное время суток необходимо носить световозвращающие элементы на одежде.

ГИБДД МВД по РТ призывает всех водителей и пешеходов быть крайне осторожными и соблюдать правила дорожного движения.