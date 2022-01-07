Четыре человека погибли в ДТП на трассе Казань - Оренбург

Страшная авария произошла сегодня около трех часов дня на трассе Казань – Оренбург вблизи деревни Ильтень Бута.

Фото: © очевидцы

Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по предварительным данным, водитель легковушки KIA выехал на встречку, чтобы обогнать авто, однако не справился с управлением и врезался в Volkswagen.

Фото: © очевидцы

Жертвами аварии стали водитель и три пассажира корейского авто.

Фото: © Прокуратура РТ

«На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются», – пояснил Галиев.

Фото: © очевидцы

Как рассказали агентству очевидцы происшествия, за рулем KIA была девушка, на вид не более 20-22 лет. Погибшие также все молодые ребята. Кроме того, в аварии пострадали двое пассажиров кроссовера.