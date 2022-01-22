В Казани троллейбус зажал и протащил за собой пожилую женщину, она погибла

Смертельное ДТП произошло сегодня утром на улице Кулагина.

По предварительным данным, пожилая женщина начала выходить из троллейбуса, по невыясненным пока причинам ее зажало дверьми и протащило транспортом несколько метров. Водитель троллейбуса не увидел пострадавшую и уехал с места ДТП.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

Как стало известно агентству, погибшей около 70-75 лет.

В пресс-службе МВД по РТ подтвердили факт ДТП. На месте работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.