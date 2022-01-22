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Происшествия
22 января 2022  11:11
Полина Шевчук

В Казани троллейбус зажал и протащил за собой пожилую женщину, она погибла

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Смертельное ДТП произошло сегодня утром на улице Кулагина.

По предварительным данным, пожилая женщина начала выходить из троллейбуса, по невыясненным пока причинам ее зажало дверьми и протащило транспортом несколько метров. Водитель троллейбуса не увидел пострадавшую и уехал с места ДТП.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

Как стало известно агентству, погибшей около 70-75 лет.

В пресс-службе МВД по РТ подтвердили факт ДТП. На месте работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.

 

#сбил насмерть #ГИБДД Казани
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