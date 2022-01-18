Два пассажира минивэна погибли в столкновении с грузовым краном в на трассе в РТ

Авария произошла на 950-м километре федеральной трассы М7 в Мамадышском районе республики. Столкнулись грузовой кран и минивэн. Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы случившегося, в результате ДТП есть погибшие, а также пострадал водитель грузового крана – его зажало в кабине.

Фото: очевидцы

Как уточнили в пресс-службе МВД по РТ, погибли два пассажира минивэна. Всего в его салоне находилось шесть человек. По предварительной информации, водитель минивэна не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с грузовым краном.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.