В ДТП на объездной дороге под Альметьевском погиб ребенок, восемь взрослых пострадали

Страшная авария произошла сегодня на объездной дороге под Альметьевском не доезжая до горнолыжного комплекса «Ян».

Как рассказали ИА «Татар-информ» свидетели аварии, здесь лоб в лоб столкнулись Toyota с номерами Башкирии и Hyundai. От сильного удара оба автомобиля откинуло на обочину.

Фото: © очевидцы

«В аварии погибла девочка-подросток. На вид около 14 лет. Еще двоих взрослых из корейского автомобиля с различными травмами забрали в больницу», – пояснили свидетели ДТП.

Фото: © очевидцы

Также, по словам очевидцев, в легковушки Toyota было шесть человек. По предварительным данным, все получили травмы.