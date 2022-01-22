news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
22 января 2022  19:02
Полина Шевчук

В ДТП на объездной дороге под Альметьевском погиб ребенок, восемь взрослых пострадали

news_top_970_100
В ДТП на объездной дороге под Альметьевском погиб ребенок, восемь взрослых пострадали

Страшная авария произошла сегодня на объездной дороге под Альметьевском не доезжая до горнолыжного комплекса  «Ян».

Как рассказали ИА «Татар-информ» свидетели аварии, здесь лоб в лоб столкнулись Toyota с номерами Башкирии и Hyundai. От сильного удара оба автомобиля откинуло на обочину.

 

Фото: © очевидцы 

«В аварии погибла девочка-подросток. На вид около 14 лет. Еще двоих взрослых из корейского автомобиля с различными травмами забрали в больницу», – пояснили свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы 

Также, по словам очевидцев, в легковушки Toyota было шесть человек. По предварительным данным, все  получили травмы.

#смертельное дтп #авария с пострадавшими
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное