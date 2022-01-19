Водитель автобуса, попавшего в ДТП с грузовиком в Татарстане, скончался в больнице
В Новошешминской ЦРБ скончался 61-летний водитель автобуса, который сегодня вечером попал в ДТП с грузовиком вблизи села Слобода Волчья, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Известно, что водитель проживал в селе Черемшан.
Автобус принадлежит ОАО «Черемшанское АТП».
Остальные пострадавшие были доставлены в чистопольскую больницу.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня вечером в Новошешминском районе столкнулись автобус и грузовик. Пострадали, по предварительным данным, пять человек.