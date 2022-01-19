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Происшествия
19 января 2022  20:46
Полина Шевчук

Водитель автобуса, попавшего в ДТП с грузовиком в Татарстане, скончался в больнице

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Водитель автобуса, попавшего в ДТП с грузовиком в Татарстане, скончался в больнице

В Новошешминской ЦРБ скончался 61-летний водитель автобуса, который сегодня вечером попал в ДТП с грузовиком вблизи села Слобода Волчья, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Известно, что водитель проживал в селе Черемшан. 
Автобус принадлежит ОАО «Черемшанское АТП».

 

Фото: © Прокуратура РТ

Остальные пострадавшие были доставлены в чистопольскую больницу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня вечером в Новошешминском районе столкнулись автобус и грузовик. Пострадали, по предварительным данным, пять человек.

#дтп с автобусами #авария на трассе
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