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Ру Тат
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Происшествия
20 января 2022  09:43
Полина Шевчук

Водитель легковушки погиб, врезавшись на встречке в бензовоз на трассе в РТ

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Водитель легковушки погиб, врезавшись на встречке в бензовоз на трассе в РТ

Кадры страшной аварии разместили сегодня пользователи в соцсетях. На кадрах видно, что по трассе разбросаны части автомобиля, чуть дальше на дороге лежит мужчина, а в кювете на боку бензовоз.

 

Фото: © очевидцы 

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, ДТП произошло сегодня около восьми утра на трассе Челны – Альметьевск. По предварительным данным, водитель легковушки Hyundai выехал на встречку, где его занесло и он влетел под бензовоз Skania, а после машину отбросило под грузовик. Машину буквально разорвало на части.

 

Фото: © очевидцы 

От полученных травмы 37-летний водитель легковушки скончался на месте.

 

Фото: © очевидцы 

 

#смертельное дтп
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