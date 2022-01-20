Водитель легковушки погиб, врезавшись на встречке в бензовоз на трассе в РТ

Кадры страшной аварии разместили сегодня пользователи в соцсетях. На кадрах видно, что по трассе разбросаны части автомобиля, чуть дальше на дороге лежит мужчина, а в кювете на боку бензовоз.

Фото: © очевидцы

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, ДТП произошло сегодня около восьми утра на трассе Челны – Альметьевск. По предварительным данным, водитель легковушки Hyundai выехал на встречку, где его занесло и он влетел под бензовоз Skania, а после машину отбросило под грузовик. Машину буквально разорвало на части.

Фото: © очевидцы

От полученных травмы 37-летний водитель легковушки скончался на месте.