Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП с внедорожником на трассе Казань - Оренбург
Смертельная авария произошла сегодня около половины девятого вечера на трассе Казань – Оренбург в Альметьевском районе республики.
Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по предварительным данным, вблизи села Абдрахманова легковушка «Лада» выехала на встречку, где столкнулась с внедорожником Mitsubishi.
В результате аварии погибли водитель и пассажиры отечественного авто.
На место трагедии выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.
«Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются», – подчеркнул Галиев.