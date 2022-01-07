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Происшествия
7 января 2022  22:03
Полина Шевчук

Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП с внедорожником на трассе Казань - Оренбург

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Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП с внедорожником на трассе Казань - Оренбург

Смертельная авария произошла сегодня около половины девятого вечера на трассе Казань – Оренбург в Альметьевском районе республики.

 

Фото: © 

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по предварительным данным, вблизи села Абдрахманова легковушка «Лада» выехала на встречку, где столкнулась с внедорожником Mitsubishi.

 

Фото: © 

В результате аварии погибли водитель и пассажиры отечественного авто.

На место трагедии выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.

«Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются», – подчеркнул Галиев.

#смертельное дтп #погиб водитель #Прокуратура РТ
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