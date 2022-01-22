В столкновении двух легковых автомобилей на трассе М7 под Казанью пострадали дети

Серьезная авария произошла на трассе М7 в Зеленодольском районе на перекрестке с дорогой на поселок Новониколаевский. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы.

Там столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, внедорожник Renault выехал на встречку для обгона, где столкнулся с «Ладой». В ДТП пострадали три ребенка, всех троих на скорой помощи увезли в больницы. На вид двум старшим детям лет 10-11, малдшему – лет шесть.

Из-за ДТП на объездной вокруг Казани образовалась приличная пробка.