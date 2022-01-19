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Происшествия
19 января 2022  20:40
Полина Шевчук

Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане

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Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане

Серьезная авария произошла сегодня вечером в Новошешминском районе республики вблизи населенного пункта Слобода Волчья. Здесь, по рассказам очевидцев, столкнулись автобус Hyundai и грузовик «КАМАЗ». Известно, что автобус ехал из Казани в Черемшан.

 

Фото: © очевидцы 

В результате аварии пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе водитель автобуса.

 

Фото: © очевидцы 

«На место происшествия выезжали прокурор района Станислав Козлов и его заместитель Ленар Мисбахов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются», – пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

 

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

 

#дтп с автобусом
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