Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане

Серьезная авария произошла сегодня вечером в Новошешминском районе республики вблизи населенного пункта Слобода Волчья. Здесь, по рассказам очевидцев, столкнулись автобус Hyundai и грузовик «КАМАЗ». Известно, что автобус ехал из Казани в Черемшан.

Фото: © очевидцы

В результате аварии пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе водитель автобуса.

Фото: © очевидцы

«На место происшествия выезжали прокурор района Станислав Козлов и его заместитель Ленар Мисбахов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются», – пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.