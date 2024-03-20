news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 20 марта 2024 14:13

В Кремле оценили заявления Макрона о вводе военных на Украину

Скопировать ссылку

Президент Франции Эммануэль Макрон последователен в своих заявлениях относительно отправки военных на Украину. Его слова вряд ли можно считать двусмысленными, заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Макрон весьма последователен последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, он этого не отрицает», — приводит слова пресс-секретаря Президента России РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Кремле внимательно следят за ходом событий, так как подобные заявления нельзя считать просто неточным переводом. К тому же реакция на них в Европе очень неоднозначна.

#Франция #Украина #Дмитрий Песков
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2