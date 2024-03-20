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В Кремле оценили заявления Макрона о вводе военных на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон последователен в своих заявлениях относительно отправки военных на Украину. Его слова вряд ли можно считать двусмысленными, заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Макрон весьма последователен последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, он этого не отрицает», — приводит слова пресс-секретаря Президента России РИА Новости.
Он подчеркнул, что в Кремле внимательно следят за ходом событий, так как подобные заявления нельзя считать просто неточным переводом. К тому же реакция на них в Европе очень неоднозначна.
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