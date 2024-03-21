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Politico: Макрон ожидает скорого падения Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что в скором времени Украина может проиграть. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.
Отмечается, что заявление французского лидера прозвучало во время одного из политических мероприятий в Елисейском дворце. Его участники в том числе обсуждали вопрос предстоящих выборов в Европарламент.
«Украина может пасть очень быстро», — отметил тогда Президент Франции.
Напомним, что ранее Макрон допустил возможность отправки западных войск на Украину. Сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не наводить на европейцев панику и пообещал, что Евросоюз не отправит своих людей «умирать за Донбасс».
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