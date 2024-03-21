Politico: Макрон ожидает скорого падения Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что в скором времени Украина может проиграть. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

Отмечается, что заявление французского лидера прозвучало во время одного из политических мероприятий в Елисейском дворце. Его участники в том числе обсуждали вопрос предстоящих выборов в Европарламент.

«Украина может пасть очень быстро», — отметил тогда Президент Франции.

Напомним, что ранее Макрон допустил возможность отправки западных войск на Украину. Сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не наводить на европейцев панику и пообещал, что Евросоюз не отправит своих людей «умирать за Донбасс».