news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 21 марта 2024 18:39

Politico: Макрон ожидает скорого падения Украины

Скопировать ссылку

Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что в скором времени Украина может проиграть. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

Отмечается, что заявление французского лидера прозвучало во время одного из политических мероприятий в Елисейском дворце. Его участники в том числе обсуждали вопрос предстоящих выборов в Европарламент.

«Украина может пасть очень быстро», — отметил тогда Президент Франции.

Напомним, что ранее Макрон допустил возможность отправки западных войск на Украину. Сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не наводить на европейцев панику и пообещал, что Евросоюз не отправит своих людей «умирать за Донбасс».

#Эммануэль Макрон #Украина
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2