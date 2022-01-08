СМИ: В пригороде Алма-Аты вдоль трассы на Бишкек несколько часов идет бой

В пригороде Алма-Аты вдоль трассы на Бишкек несколько часов идет бой. Об этом сообщает издание «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

Боестолкновение развернулось в окрестностях поселка Райымбек. О происходящем здесь изданию рассказали местные жители.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в бывшей столице Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

Тогда Токаев возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России, Беларуси, Армении, Киргизии.

На улицах Алма-Аты размещена военная техника и установлены блокпосты. По предварительным данным, граждане России не пострадали во время беспорядков в Казахстане.