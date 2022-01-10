Российские миротворцы развернули дроны в аэропорту Алма-Аты

Разместившиеся в аэропорту Алма-Аты российские миротворцы используют для наблюдения за окрестностями беспилотники «Орлан-10». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Здесь временно базируются два расчета российских дронов. Воздушная гавань на неопределенный срок перестала принимать гражданские воздушные суда.

Начальник расчета БПЛА Артем Лифанов в эфире телеканала «Звезда» рассказал, что с помощью беспилотников корректируются действия миротворцев ОДКБ.

По словам российского военного, дроны находятся в состоянии постоянной готовности. На все согласования и выход на позицию уходит не более 15 минут, уточнил он.

Из аэропорта Алма-Аты вчера и сегодня был организован вывоз граждан России, желающих покинуть Казахстан. Самолеты военно-транспортной авиации Миноброноны РФ вывезли почти 1,5 тыс. россиян, а также дипломатов Австрии и Венгрии вместе с семьями.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

После ухудшения ситуации Токаев сам возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ. По словам Президента России Владимира Путина, это временная мера.