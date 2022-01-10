Борт ВКС доставил в Москву 146 россиян из Алма-Аты

Самолет военно-транспортной авиации ВКС вернул в Москву 146 граждан России, находившихся в Алма-Ате. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 146 российских граждан из Алма-Аты», — отмечается в сообщении ведомства.

В Минобороны подсчитали, что за 9 января самолеты ВКС РФ смогли доставить на Родину 1489 россиян.

«Также самолетом Минобороны России были вывезены на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана несколько иностранных дипломатов со своими семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии», — говорится в сообщении.

ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня из Нур-Султана были доставлены 28 граждан РФ.

Как отметил Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев, в происходящем в стране принимали участие иностранные боевики, главной целью которых было создание хаоса и захват власти.