news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
10 января 2022  19:32

Борт ВКС доставил в Москву 146 россиян из Алма-Аты

news_top_970_100

Самолет военно-транспортной авиации ВКС вернул в Москву 146 граждан России, находившихся в Алма-Ате. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 146 российских граждан из Алма-Аты», — отмечается в сообщении ведомства.

В Минобороны подсчитали, что за 9 января самолеты ВКС РФ смогли доставить на Родину 1489 россиян.

«Также самолетом Минобороны России были вывезены на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана несколько иностранных дипломатов со своими семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии», — говорится в сообщении.

ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня из Нур-Султана были доставлены 28 граждан РФ.

Как отметил Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев, в происходящем в стране принимали участие иностранные боевики, главной целью которых было создание хаоса и захват власти.

#вкс рф #самолет #казахстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное