Путин: Миротворческие силы ОДКБ находятся в Казахстане временно

Миротворческий контингент стран-членов ОДКБ будет находиться в Казахстане ограниченное время — до стабилизации ситуации, а затем будет выведен из республики. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщил ТАСС.

«В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения Президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана», — подчеркнул российский лидер.

Он также назвал миротворческую операцию ОДКБ, проводимую в Казахстане, своевременной и легитимной.

«ОДКБ в случае с Казахстаном показала на деле свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно», — отметил Путин, добавив, что командующий миротворцами в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков знает свое дело.

Массовые беспорядки в республике начались в первые дни января – жители Жанаозен и Актау вышли на митинги из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и был принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями участились.

На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы организации, в том числе из России и Киргизии.