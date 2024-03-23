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Путин: Рассчитываем на взаимодействие со странами в борьбе с международным терроризмом
Президент России Владимир Путин рассчитывает на взаимодействие со всеми странами, которые искренне разделяют боль российских граждан и готовы объединять усилия в борьбе с общим врагом – международным терроризмом. Об этом глава государства сказал во время сегодняшнего обращения к гражданам в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом, международным терроризмом, со всеми его проявлениями», – приводится расшифровка речи на сайте Кремля.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 110 человек. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».
Сегодня в Татарстане отменены все массовые мероприятия. В центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее мемориалы появились в Набережных Челнах, Альметьевске, Менделеевске и Зеленодольске.
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