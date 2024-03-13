Премьер Эстонии отказалась гарантировать, что не отправит военнослужащих на Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на правительством часе в Рийгикогу (парламенте страны) отказалась гарантировать, что эстонских военных не отправят на Украину.

После слов Президента Франции Эмманюэля Макрона о готовности отправить военных на Украину некоторые депутаты потребовали от Премьера гарантий, что Силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в конфликт.

«Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. <...> Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена <...> как вмешательство. Мы здесь четко выбрали сторону, и эта сторона Украины, потому что Россия для нас — прямая угроза», — заявила Каллас парламентариям (цитата по РИА Новости).

Кроме того, политик пояснила, что речь шла не об отправке сухопутных войск, а организации обучения украинских Вооруженных сил. За неделю до этого, также выступая в парламенте, она заверила, что эстонские солдаты не отправятся воевать на Украину.

Upd. (22.36): Ранее Президент Франции рассказал, что отправка войск на Украину обсуждалась в ходе дискуссии лидеров стран Европейского Союза 26 февраля, и не исключил такой вероятности в будущем. Вместе с тем глава МИД страны Стефан Сежурне заверил, что «французы не будут умирать» за Киев. Затем Эмманюэль Макрон уточнил, что Франция не намерена отправлять свои войска на Украину в ближайшем будущем.

Позднее французский лидер на встрече с руководителями парламентских партий проинформировал, что у Парижа не осталось ограничений в вопросе поддержки Украины. Он пояснил, что продвижение российских войск «в сторону Одессы или в сторону Киева» могло бы инициировать интервенцию. Впоследствии Макрон дополнил свое раннее заявление об отправке войск следующей фразой: «Не исключать что-то — не означает делать это».

В прошедшие выходные Politico написало, что Сежурне побывал в Литве, где встретился с прибалтийскими и украинским коллегами, чтобы создать альянс стран, потенциально готовых отправить своих военных на Украину. министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что появление войск НАТО на Украине не является чем-то «невероятным». Президент РФ Владимир Путин впоследствии предположил, что если Польша введет свой войска на украинскую территорию, то они уже не уйдут оттуда.