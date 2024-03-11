Генсек НАТО не поддержал идею Макрона о возможности отправки западных войск на Украину

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Reuters заявил, что не поддерживает высказывание французского Президента Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину.

«У НАТО нет планов по отправке войск на Украину, ни альянс, ни его союзники не являются стороной конфликта», – цитирует генсека ТАСС.

На вопрос журналистов о том, совершил ли Президент Франции ошибку, заявив о возможном вводе западных войск на Украину, Столтенберг заявил, что альянс должен придерживаться общего подхода к таким вопросам и что вмешательство отдельной страны организации в конфликт отразится на всем НАТО.

Напомним, 26 февраля французский лидер заявил, что по инициативе Парижа прошла встреча, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ и где поднимался вопрос возможности отправки войск на Украину. Макрон утверждал, что участники не пришли к консенсусу, но такого сценария в будущем исключать нельзя.

Уже на утро следующего дня власти многих европейских стран заявили, что речи об отправке воинских контингентов на Украину не идет. В тот же день Париж попытался прояснить ситуацию. По утверждениям главы французского МИД Стефана Сежурне, присутствие западных военных на украинской территории не будет означать соучастия в конфликте, а глава Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что речь о войне с Россией не идет и что «совершенно нормально», что Запад задумывается, как еще помочь киевскому режиму. При этом сам Макрон заверил, что взвесил и продумал слова об отправке западных войск на Украину.

В прошедшие выходные Politico писало, что Сежурне побывал в Литве, где встретился со своими прибалтийскими и украинским коллегами, цель французской стороны – создать альянс стран, потенциально готовых отправить своих военных на Украину. Комментируя это стремление Франции, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления способствуют росту напряженности в мире.