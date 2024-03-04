Макрон: Франция не собирается отправлять войска на Украину в ближайшем будущем

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: kremlin.ru

Франция не намерена отправлять свои войска на Украину в ближайшем будущем. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью чешскому порталу Novinky, которое дал перед визитом в Прагу, намеченным на 5 марта.

«В ответ на один вопрос, который мне задали о размещении войск, я сказал, что ничего не исключено», — подчеркнул Президент Франции, комментируя международную реакцию на его заявление о ситуации на Украине, сделанное во время встречи лидеров европейских государств в Париже.

«Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем, но означает что мы начинаем обсуждение и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории», — пояснил Макрон.

Upd. (22.05). По словам политика, участники встречи в Париже договорились о пяти направлениях по оказанию помощи Киеву, работу по которым предполагается усилить.

Это обеспечение киберзащиты, совместное производство военной техники на Украине, безопасность стран, которым, на взгляд союзников, непосредственно угрожают действия России, особенно Молдовы, возможное оказание поддержки на украино-белорусской границе и операции по разминированию.

«Кроме того, я всегда четко указывал на рамки [наших действий]: мы не воюем с российским народом и отказываемся вступать в логику эскалации», — заключил Макрон.

Ранее Президент Франции рассказал, что отправка войск на Украину обсуждалась в ходе дискуссии лидеров стран Европейского Союза 26 февраля, и не исключил такой вероятности в будущем. «<…> всё возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — сказал он тогда.

Позднее газета Le Monde написала, что во Франции обсуждают отправку небольших групп военных на Украину. Вместе с тем глава МИД Франции Стефан Сежурне заверил, что «французы не будут умирать» за Киев.