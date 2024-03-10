Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Захарова: Для НАТО нет смысла отрицать отправку военных на Украину
Североатлантическому альянсу нет смысла отрицать отправку военных на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что некоторые страны — члены НАТО уже отправили туда свои войска, пишет газета «Известия».
«Дальше отпираться смысла нет», — поделилась своим видением ситуации представитель МИД РФ.
Ранее Сикорский на конференции по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО заявил, что некоторые государства альянса будто бы уже отправили своих военных на Украину, впрочем, не приводя подробностей. «В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны», — заметил польский дипломат (цитата по изданию «Страна.ua».
Таким образом Радослав Сикорский подчеркнул свое отличие от канцлера Германии Олафа Шольца. Последний в конце февраля объяснил отказ от поставок Киеву крылатых ракет воздушного базирования Taurus необходимостью в таком случае направить на Украину немецких военных. По его словам, Великобритания и Франция уже сделали это для обслуживания поставленных ими крылатых ракет Storm Shadow и Scalp (менее дальнобойных аналогов Taurus).
В феврале Правительство Великобритании проинформировало о наличии на Украине «небольшого количества» военнослужащих, необходимых для «поддержки» ее Вооруженных сил, заверив в отсутствии планов по широкомасштабному развертыванию.
Недавно издание Politico написало, что Франция создает альянс стран, потенциально готовых отправить своих военных на Украину, и в процессе углубляет свое столкновение с более осторожной ФРГ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»