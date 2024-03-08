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Макрон дополнил свое заявление о возможности отправки военных на Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон дополнил свое заявление о возможности отправки военных стран Запада на Украину, сделанное 26 февраля. Он пояснил свои слова журналистам после церемонии в Минюстиции, передает ТАСС.
«Не исключать что-то — не означает делать это», — заявил французский лидер.
26 февраля Макрон заявил, что по инициативе Парижа прошла встреча, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ и где поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Макрон утверждал, что участники не пришли к консенсусу, но такого сценария в будущем исключать нельзя.
Уже на следующее утро власти многих европейских стран заявили, что речи об отправке воинских контингентов на Украину не идет, а вечером Париж попытался прояснить ситуацию. По утверждениям главы МИД Стефана Сежурне, присутствие западных военных на украинской территории не будет означать соучастия в конфликте. Глава Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что речь о войне с Россией не идет и что «совершенно нормально», что Запад задумывается, как еще помочь Киеву. При этом сам Макрон заверил, что взвесил и продумал слова об отправке западных войск на Украину.
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