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Политика 13 марта 2024 08:29

Путин: Если Польша введет войска на Украину, то она оттуда уже не уйдет

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Если Польша введет свой войска на украинскую территорию, она не уйдет оттуда, поскольку захочет вернуть земли, которые считает своими. Такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости высказал Президент России Владимир Путин.

«Потому что если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда, – считает глава государства. – Ну мне так кажется».

По его мнению, Варшава захочет вернуть земли, которые считает исторически своими и «которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине».

«Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут», – резюмировал Путин.

Также во время интервью глава государства прокомментировал антироссийские заявления Президента Франции Эммануэля Макрона и запись разговора высокопоставленных офицеров Германии с обсуждением ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus.

#Владимир Путин
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