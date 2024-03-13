Путин: Если Польша введет войска на Украину, то она оттуда уже не уйдет

Если Польша введет свой войска на украинскую территорию, она не уйдет оттуда, поскольку захочет вернуть земли, которые считает своими. Такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости высказал Президент России Владимир Путин.

«Потому что если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда, – считает глава государства. – Ну мне так кажется».

По его мнению, Варшава захочет вернуть земли, которые считает исторически своими и «которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине».

«Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут», – резюмировал Путин.

Также во время интервью глава государства прокомментировал антироссийские заявления Президента Франции Эммануэля Макрона и запись разговора высокопоставленных офицеров Германии с обсуждением ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus.