Глава МИД Польши не стал исключать отправку войск НАТО на Украину

Появление войск НАТО на Украине не является чем-то «невероятным». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на конференции «25 лет Польши в НАТО» в Варшавском университете, слова которого приводит возглавляемое им ведомство в социальной сети X (прежде Twitter).

«<…> речь идет о том, чтобы боялся [Президент России Владимир] Путин, а не мы [боялись] Путина», — подчеркнул дипломат, комментируя слова французского лидера Эмманюэля Макрона о гипотетической возможности отправки войск на Украину.

«Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию», — предложил в связи с этим Сикорский (цитата по Rzeczpospolita).

Кроме того, глава польского МИД напомнил, что после начала Россией специальной военной операции ее действия осудили более 140 стран, сочтя это «не просто заявлением для прессы, а созданием правовой базы».

Судя по всему, он имел в виду резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 года, требовавшую от России немедленно прекратить «применение силы против Украины». Документ поддержало 141 государство, воздержались 35, еще пять проголосовали против (помимо РФ, это были Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея).

Upd. (14.33): Ранее Президент Франции рассказал, что отправка войск на Украину обсуждалась в ходе дискуссии лидеров стран Европейского Союза 26 февраля, и не исключил такой вероятности в будущем. Вместе с тем глава МИД страны Стефан Сежурне заверил, что «французы не будут умирать» за Киев. Затем Макрон уточнил, что Франция не намерена отправлять свои войска на Украину в ближайшем будущем.

После слов Президента Франции многие страны отвергли идею отправки своих войск на Украину, в том числе Германия, Италия, та же Польша, Швеция, Чехия и другие. С заявлениями, отвергающими эту инициативу, выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Позднее французский лидер на встрече с лидерами парламентских партий проинформировал, что у Парижа не осталось ограничений в вопросе поддержки Украины. Он пояснил, что продвижение российских войск «в сторону Одессы или в сторону Киева» могло бы инициировать интервенцию. Впоследствии Макрон дополнил свое раннее заявление об отправке войск следующей фразой: «Не исключать что-то — не означает делать это».