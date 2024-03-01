Министр Сежурне: Французы не будут умирать за Украину — мы не будем отправлять войска

Париж не планирует отправлять своих военных на Ураины для ведения боевых действий. Об этом министр иностранных дел республики Стефан Сежурне заявил в эфире радиостанции France Inter, передает ТАСС.

«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем отправлять войска для ведения боевых действий, – и тут же министр добавил. – Рамки были определены: помешать России одержать победу, при этом не воюя с ней. В этих рамках ничего не исключено, как и сказал президент республики».

Ранее, 26 февраля, французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что по инициативе Парижа прошла встреча, где представители около 20 стран Запада обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ и где поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Президент утверждал, что участники не пришли к консенсусу, но такого сценария в будущем исключать нельзя.

Уже на утро следующего дня, 27 февраля, власти многих европейских стран заявили, что речи об отправке воинских контингентов на Украину не идет. В этот же день вечером Париж попытался прояснить ситуацию. По утверждениям главы МИД Стефана Сежурне, присутствие западных военных на украинской территории не будет означать соучастия в конфликте. Глава Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что речь о войне с Россией не идет и что «совершенно нормально», что Запад задумывается, как еще помочь киевскому режиму. При этом сам Макрон заверил, что взвесил и продумал слова об отправке западных войск на Украину.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал его заявление, предупредив, что если западный контингент будут отправлять на Украину, то это приведет к прямому военному столкновению РФ с НАТО. Подробнее о том, будут ли страны Североатлантического альянса отправлять свои войска на Украину официально, какой ответ может дать Россия и причем здесь село Работино, читайте в материале «Игра без правил и риск ядерной войны: введет ли НАТО войска на Украину и чем ответит РФ».