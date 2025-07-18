«Особое место в сердце Патриарха»: зачем в Татарстан приедет глава РПЦ Кирилл

В День Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана ждут Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он приедет уже в четвертый раз. Епископ возглавит праздничную службу и ознакомится с тем, как из руин воссоздали церковь Николы Тульского и какой вид обрел храм Спаса Нерукотворного на Казанке. Рассказываем подробнее о праздновании и проектах.





В День Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана ждут Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарстан занимает особое место в сердце Патриарха»

Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится 21 июля — в день обретения чудотворной Казанской иконы Божией Матери, один из главных православных праздников, особенно значимый для Казани.

Предстоятель Русской православной церкви до этого бывал в столице Татарстана трижды. Первый визит был при закладке Казанского собора, второй — на его освящении. Последний раз Патриарх посещал Казань 21 мая 2023 года. Тогда он принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и совершил литургию в Казанском соборе.

Патриарх не раз встречался с руководителем республики Рустамом Миннихановым. Во время последней встречи обсуждалась реставрация храма на реке Казанке.

«Слава Богу, что Святейший дал благословение, и в прошлую встречу Рустама Нургалиевича с Патриархом они договорились о реконструкции, и были выделены средства из Московской патриархии. Благодаря этому сегодня мы видим, что здесь продолжаются работы», – рассказывал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Патриарх не раз встречался с руководителем республики Рустамом Миннихановым Фото: пресс-служба Раиса РТ

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда также делился подробностями визита:

«Святейший Патриарх на встрече с Раисом республики говорил, что из разных регионов получает разную информацию о том, как складываются церковно-государственные отношения. Информация бывает разная, но он не помнит, чтобы была какая-то негативная информация из Татарстана. Поэтому надо сказать, что Татарстан занимает особое место в сердце Патриарха. Поэтому он и приезжает».

Патриарх Кирилл возглавит службу в храме Казани

По традиции в праздник с утра пройдет крестный ход. В этом году он начнется в 7:30 утра от стен Благовещенского собора Казанского Кремля. Шествие собирает тысячи верующих со всей страны и даже из-за рубежа.

Участники крестного хода обойдут Кремль, пройдут по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского и завершат путь у Богородицкого монастыря – на месте обретения иконы.

По традиции в праздник с утра пройдет крестный ход Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Затем состоится Параклисис – молебное пение Пресвятой Богородице.

В 10:00 начнется торжественная Божественная литургия, которую возглавит Патриарх Кирилл. Это станет центральным событием дня для православных.

История Казанской иконы и Казанского собора

День Казанской иконы Божией Матери отмечают дважды в год – 21 июля, в день обретения иконы, и 4 ноября – в память о победе над польскими интервентами в 1612 году. Тогда Минин и Пожарский молились перед иконой и взяли ее список с собой в бой.

Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится в понедельник – особенно значимый для Казани день.

Вера в то, что казанская икона обязательно будет найдена, теплится в сердцах православных по сей день Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Согласно преданию, 446 лет назад Богородица явилась во сне девочке Матроне и указала место, где находилась икона. Она была найдена в земле, на месте пепелища старого дома. Позже здесь был возведен Казанский собор и основан Богородицкий монастырь.

Казанская икона была похищена в 1904 году. Привлек вора украшенный дорогими камнями и золотом киот. Его задержали. Но он заявил, что икону разрубил и сжег.

Однако верующие уверены – это неправда и икона цела. Вера в то, что она обязательно будет найдена, теплится в сердцах православных по сей день. Официальные поиски прекращены, но энтузиасты продолжают поиски.

Казанский собор тоже постигла печальная участь. В советские годы Богородицкий монастырь был превращен в табачную фабрику, а собор – взорван. Работы по восстановлению начались в 2004 году. В 2021 году Казанский собор был полностью воссоздан.

У Казанской иконы Божией Матери есть списки, то есть точные копии, которые мастера писали с оригинала. Православные считают, что они тоже творят чудеса.

Один из списков иконы в XX веке оказался за границей: он побывал в Великобритании, США, Португалии и в итоге оказался в Ватикане. С 1993 года святыня хранилась у Папы Иоанна Павла II. Ровно 20 лет назад, в 2005 году, в честь 1000-летия Казани, Патриарх Алексий II передал Ватиканский список Казанской митрополии. Сейчас он находится в восстановленном Казанском соборе и открыт для паломников.

Патриарху покажут отреставрированные объекты: храм Николы Тульского, настоятельский и сестринский корпуса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первая обитель Казанской иконы Божией Матери

В праздничный день Патриарх ознакомится с тем, как преобразился Богородицкий монастырь. Ему покажут отреставрированные объекты: храм Николы Тульского, настоятельский и сестринский корпуса. Здания в советские годы использовались как общежития, были перестроены и утратили исторический облик. С начала 2000-х стояли заброшенными.

Историки считают, что Никольский был построен (изначально из дерева) в XVI веке. Именно сюда принесли явленную икону Богородицы в 1579 году. Затем, после пожара, церковь воссоздали в камне – это здание построили в 1816 году.

«Когда мы приступили к работе, здесь были следы жизни бездомных, было видно, что здесь проводила время молодежь. Здания были сильно повреждены. Примерно 80% храма было разрушено – оставались только несущие стены. На сегодняшний день выполнены все фасадные работы. Мы воссоздали оконные и дверные проемы, декор, штукатурку. Больше всего сил было потрачено на воссоздание купола и установку креста», – рассказала «Татар-информу» архитектор-реставратор «Татинвестгражданпроекта» Гузель Миронова.

Впереди работа по устройству интерьеров. Стены украсят новые киоты, росписей на стенах будет минимум, так же как и до закрытия обители. Центральное место по обе стороны от иконостаса займут иконы Николая Чудотворца и Богородицы.

Гузель Миронова: «Примерно 80% храма было разрушено – оставались только несущие стены» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В настоятельском корпусе восстановили кровлю, перекрытия, исторические проемы. Предстоит воссоздать потолки, потолочные тяги, обустроить учебные кабинеты, так как здесь разместится Духовная академия.

«В сестринском корпусе закончены работы по установке перегородок и вскоре приступят к работам по внутренней отделке. Лишь малая часть исторических элементов интерьеров была чудом найдена. Например, металлическая лестница, оконные решетки. Они стали образцом для создания новых решеток и лестниц», – поделилась архитектор.

Восстанавливали храм и здания по архивным фотографиям и старинным чертежам – ступени, бортики и прочее были сделаны такими же, как и раньше.

«Мы рады, что принимаем участие в таком историческом событии. Нам посчастливилось стать частью истории. Мы видим, как меняется Богородицкий монастырь и внешний облик Казани, что не может не радовать. Кельи и храм ждали, когда им вернут новую жизнь, и вот это начинает происходить», – отметила Гузель Миронова.

Впереди работа по устройству интерьеров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сроки окончания работ строители называть пока еще не берутся – ориентировочно храм будет готов к следующему Дню Казанской иконы Божией Матери, который празднуют 4 ноября.

Храм, где будут поминать воинов

Далее в программе Патриарха Кирилла посещение храма Спаса Нерукотворного на Казанке. Как сообщили в Комитете по охране объектов культурного наследия РТ, объект готов уже на 100%, однако пока еще не освящен.

Работу над храмом начали в мае прошлого года. Ранее предпринимались некоторые попытки привести здание в надлежащее состояние, но не увенчались успехом.

Церковь, которая сохранилась до наших дней, построили в 1823 году. В сентябре 1918 года здесь перестала звучать молитва – храм закрыли. Долгие годы он пустовал в отличие от других религиозных объектов, которые использовали как склады или зернохранилища. Спасло храм неудобное расположение посреди реки. Однако здание перестроили – сняли крест, уничтожили лепнину на стенах. Внутреннее убранство полностью исчезло.

В программе Патриарха Кирилла посещение храма Спаса Нерукотворного на Казанке. Объект готов уже на 100%, однако пока еще не освящен Фото: rais.tatarstan.ru

На момент, когда специалисты приступили к работе, была частично разрушена кирпичная кладка, по стенам шли многочисленные трещины и сквозь них прорастали растения. Кровля пропускала осадки, и храм отсырел. Учитывая, что стоит он на воде, сырость – это один из факторов, который с каждым годом приближал здание к разрушению.

Благодаря труду строителей была усилена береговая линия, установлено шпунтовое ограждение, усилена гидроизоляция в цокольной части и на первом этаже храма. Также была восстановлена кирпичная кладка стен цокольной части – фасад облицевали натуральным камнем, восстановили лепнину, которая была разрушена в советские годы. Причальную лестницу также украсили природным материалом. Восстановили ограждение, устроили ливневки, и сейчас идут работы по благоустройству территории.

В июне митрополит Кирилл освятил крест, после чего символ православной веры водрузили на храм.

Событие стало знаковым в жизни Казани. Покрытый настоящим сусальным золотом крест, выполненный в форме Георгиевского, ярко засиял над акваторией реки. Стены храма из серого перекрасили в молочно-белый цвет.

В июне митрополит Кирилл освятил крест, после чего символ православной веры водрузили на храм Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанская митрополия отметила, что здесь будут совершаться службы о поминовении воинов, павших за Отчизну в разных боевых действиях. Настоятелем его назначен председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами протоиерей Владимир Самойленко. Освятить храм планируют к престольному празднику, который отмечают 29 августа.

Ожидается, что на следующий день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит чин закладки камня Воскресенского собора в городе Набережные Челны.