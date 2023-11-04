«Для Матери Божией все мы – дети»: на крестный ход в Казани собрались тысячи верующих

Начался крестный ход по традиции из Казанского Кремля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казанский образ – символ окончания Смутного времени на Руси»

Начался крестный ход по традиции из Казанского Кремля. Там, у стен Благовещенского собора еще с шести утра стали собираться верующие. Людей собралось очень много, несмотря на раннее время суток и минусовую температуру.

Казанскую икону Божией Матери чествуют два раза в год: первый раз 21 июля в день ее обретения, второй – в День победы над польско-литовскими интервентами. Именно с образом Казанской Богородицы Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин отправились в свое победоносное сражение. Заступница – так называют образ, ставший визитной карточкой не только нашего города, но и символом окончания Смутного времени на Руси.

В Казань на крестные ходы приезжают не только жители Татарстана, но и паломники из соседних регионов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каждый раз в эти значимые для православных дни крестным ходом проходят порядка тысячи православных. Для этого в Казань приезжают не только жители Татарстана, но и паломники из соседних регионов. У многих в руках – образ Богоматери, цветы и флаги с ликами православных святых и символами христианства.

Для всех пришедших сегодня это событие было настолько волнительным и трепетным, что сдержать слезы получилось не у всех – но это не слезы печали, это радость от ощущения причастности к великому празднику.

Благовещенский собор оказался полностью наполнен людьми еще за полчаса до начала молебна, предваряющего крестный ход. Сюда уже принесли один из древнейших списков утраченной иконы Богородицы, который долгие годы хранился в Ватикане, а теперь находится в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери. Именно с этой иконой будет совершен крестный ход.

Митрополит Кирилл: «Для Матери Божией все мы дети – она не различает нас по национальности. В Царствие небесном нет национальности – есть только дети Божии» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Праздник благодарения нашего большого народа Царице Небесной за избавление от смуты»

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поделился с журналистами своими мыслями в светлый день.

«Этот праздник – праздник благодарения нашего большого народа Царице Небесной за избавление от смуты. Это было такое потрясение, которое Родина перенесла в начале XVII века, такого потрясения не было со времен создания Руси. Для многих людей это был конец света. И когда от этой смуты избавились под покровом Пресвятой Богородицы, это было невероятное торжество, как для наших родителей День Победы. Сравнить это было ни с чем нельзя – это был праздник из праздников. Это было возвращение Руси к своим истокам», – рассказал владыка Кирилл.

Икона в дальнейшем стала знаменем ополчения, которое освободило всю страну от нашествия иноверцев, добавил он.

Крестный ход совершают с одним из древнейших списков Казанской иконы Богородицы, который долгие годы хранился в Ватикане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша молитва сегодня об одном и том же – о спасении наших душ и о милости Божией ко всему нашему народу. Потому что для Матери Божией все мы дети – она не различает нас по национальности. В Царствие небесном нет национальности – есть только дети Божии и больше других нет. Поэтому наше желание – чтобы все обратились к Господу, все обратились к творцу, и Господь принял наше моление и сменил гнев свой на милость. Страшно, когда мы здесь стоим, видим голубое чистое небо, а относительно недалеко от нас идет бесконечное кровопролитие, наши близкие находятся с той стороны. Это огромная рана, может быть как раз тоже самое смутное время, когда народ истреблял друг друга. Надо молиться, чтобы Господь дал силы, чтобы прекратить нынешнее положение, чтобы наши дети и близкие не умирали на полях сражений», – сказал правящий архиерей.

«По молитвам Богородицы, родились все наши четверо деток»

Пока шли приготовления к крестному ходу, верующие, ожидавшие у собора, рассказали, насколько важен для них праздник и сами Казанский образ Богородицы.

Лариса Хуриева: «Я благодарю Господа нашего Иисуса Христа, что он даровал нам проводить такой замечательный крестный ход» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Самый замечательный праздник! Я благодарю Господа нашего Иисуса Христа, что он даровал нам проводить такой замечательный крестный ход. Благодарю руководство нашего Татарстана, за то, что все это здесь возможно», – поделилась Лариса Хуриева.

Многодетная семья пришла на праздник в полном составе. Все четверо детей, в том числе месячный малыш, стали участниками крестного хода.

«У нас глубоко верующая семья, хотя мы не так давно пришли к вере. У нас все произошло постепенно, Богородица ведет нас своей рукой, своим покровом нас оберегает. По молитвам Богородицы, родились все наши детки. Это такой красивый престольный праздник. Во-первых, это праздник нашего города, потому что что Казанская икона оберегает весь наш город, как усердная Заступница слышит все мольбы. После того, как люди прикладываются к Казанской иконе, происходят чудеса. И у нас сколько чудес происходило, да и у наших знакомых», – рассказала многодетная мать Альбина Бескровная.

Мария Ефремова: «На Донбассе Казанскую икону Божией Матери высоко почитают» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Помолиться сегодня пришла и православный волонтер Мария Ефремова, прихожанка казанского храма Серафима Саровского. Сегодня она почти каждый месяц ездит в зону СВО с гуманитарной миссией.

«Достаточно известна история, как с помощью Казанской иконы Божией Матери была освобождена Россия от власти поляков. Даже несмотря на плохое самочувствие, и на то, что я только недавно вернулась с Донбасса, я нашла в себе силы пройти сегодня крестным ходом и помолиться. В дороге с нами случались неприятные истории, у нас чуть не перевернулась машина, и в эти моменты я чувствовала, что помощь Божией Матери была с нами. Так совпало, что у священника, у которого мы останавливаемся, семейной иконой является именно Казанская. Вообще на Донбассе ее высоко почитают, каждый раз, когда я езжу туда, я прихожу в Казанский собор, покупаю образ Богоматери и отвожу местным жителям», – рассказала Мария Ефремова.

Когда участники крестного хода шли мимо храмов, их приветствовали колокольным звоном Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И вот начался крестный ход – священнослужители с хоругвями начали выходить из Благовещенского собора, вынесли икону Богоматери и с молитвами отправились в путь.

Чтобы обеспечить безопасность во время крестного хода, улицы, по которым должны были проследовать верующие, были перекрыты от движения транспорта. Вдоль всего пути крестного хода выстроились росгвардейцы, полицейские и автоинспекторы.

Верующие дошли до места обретения Казанской иконы, остановились, прозвучало молитвенное пение, после чего образ Богородицы вернули в Казанский собор, где прошла праздничная литургия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сначала шествие обошло вокруг Кремля. Когда участники крестного хода шли мимо храмов, их приветствовали колокольным звоном. И вот, наконец, верующие дошли до места обретения Казанской иконы. Остановились, прозвучало молитвенное пение, после чего образ Богородицы вернули в Казанский собор. Туда вошли и все участники крестного хода. Сегодня здесь состоялась праздничная Божественная Литургия с участием архипастырей Русской Православной Церкви.

Праздничные Богослужения прошли также и во всех других храмах республики и страны. А чуть позже верующие узнали – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил, о том, что утраченная в 1904 году Казанская икона Божией Матери, найдена. Можно с уверенностью сказать, что это – настоящее чудо, которого ждали православные верующие всего мира.