«Храм обрел божественный вид»: на купол храма святителя Николая в Казани воздвигли крест

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Казанском Богородицком мужском монастыре освятили крест для купола возрождаемого храма Тульского образа святителя Николая Чудотворца.

Богослужебная церемония началась в восемь часов утра под руководством митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. К девяти часам утра крест, водруженный автокраном, занял свое место на вершине восстанавливаемого храма.

«Каждую пятницу мы вспоминаем крестные страдания Иисуса Христа. Именно сегодня, в пятницу, мы воздвигаем крест на храм святителя Николая. Завершился промежуточный этап восстановления святыни, которая многие годы была центром притяжения для многих и многих людей. Мы ждем завершения строительства, молимся и надеемся, что через какое-то время войдем во вновь освященный храм», – сказал митрополит Кирилл.

Под церковные песнопения митрополит окропил крест. После этого возле символа православной веры образовалась длинная очередь из верующих, пришедших на церемонию, невзирая на жаркую погоду.

«С крестом храм обретает божественный вид. Самая сложная задача – наполнить содержанием. Кирпичи кирпичами, но тут должны быть молитва и духовные старания. Надеемся, что рабочие и наши молитвенники сделают свое дело. Несмотря на все трудности нашего времени, не нужно останавливаться», – добавил владыка.

Глава Татарстанской митрополии отметил: в России святителя Николая почитают больше всего в мире, поэтому иностранцы прозвали святого «Русским Богом». Митрополит напомнил, что треть храмов Татарстана посвящена святителю Николаю.

«Сегодня мы присутствуем на историческом событии. Намоленное место требовало внимания как прихожан, так и органов государственной власти. Воссоздание объекта происходит по всем канонам реставрации. Мы ждем приезда Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 21 июля он посетит храм и даст оценку нашей деятельности», – рассказал председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Считается, что церковь в честь Тульского образа святителя Николая была одним из первых храмов, возведенных в Казани после 1552 года. Именно к приходу Николо-Тульской церкви относился двор стрельца Данилы Онучина, на пепелище которого его дочерью Матроной был обретен чудотворный образ — Казанская икона Божией Матери.

В 1686 году на месте старой Николо-Тульской церкви построили новую. В 1742-м деревянный храм сгорел. Возведенную на его месте церковь в 1803-м включили в состав Казанско-Богородицкого монастыря, а затем снесли. Нынешний храм с четырьмя приделами был построен в 1810–1816 годах по проекту архитектора Якова Шелковникова. Он стал теплым зимним собором обители, именно там в холодное время года хранилась Казанская икона Богоматери. Внешний облик храма, выдержанный в духе классицизма, гармонично сочетался с главным собором монастыря.

О воссоздании Николо-Тульского храма в Казанской епархии задумались еще в 2019 году. Сейчас именно он признан приоритетным объектом в рамках работ, ведущихся в монастыре.