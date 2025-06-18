«Это – один из знаков любви к своей Отчизне»: как храм-памятник на Казанке обрел крест

Крест, покрытый сусальным золотом, засиял сегодня над Казанкой – святыню подняли на храм-памятник в честь Нерукотворного Образа Спасителя. Реставрация этого объекта идет полным ходом – большую часть работ планируют завершить к концу июля, когда Казань планирует посетить Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.





На храм-памятник в честь Нерукотворного Образа Спасителя на Казанке установили крест

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Оценить труды мастеров планирует приехать Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл»

Сегодня состоялось знаковое событие для Казани – на храм-памятник в честь Нерукотворного Образа Спасителя на Казанке установили крест. События этого ждали очень давно. Работы по реставрации храма ранее уже начинали, но продолжить не смогли. Теперь же новая попытка подарить ему новую жизнь более удачная, и она близится к завершению. Оценить труды мастеров, реставраторов и духовенства в конце июля планирует сам Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сегодня же здесь слышен гул строительной техники, рабочие трудятся на объекте, кропотливо выполняя свою ответственную работу – все-таки объект имеет еще и историческую ценность.

Храм был построен в 1823 году, но его история уходит корнями в более ранние времена – она связана с походом Ивана Грозного на Казань. Через два дня после взятия города царь въехал в поверженную столицу и, увидев тела павших воинов, приказал похоронить их с подобающими почестями. На месте братской могилы, получившей название «русского кладбища», он повелел основать монастырь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Монахам было поручено вечно молиться за убиенных.

Со временем деревянные постройки монастыря стали разрушаться из-за весенних разливов реки. Тогда обитель перенесли на возвышенность – туда, где сегодня находится Зилантов монастырь. На месте первоначального захоронения, которое представляло собой холм, в XVI веке была построена часовня. Позднее на этом месте возник храм-памятник.

Службы в храме прекратились в сентябре 1918 года. В советские годы власти не стали разрушать храм или перестраивать, как это было с другими, которые превратились, например, в зернохранилища, театры или склады. Все благодаря тому, что находился он на реке и пройти к нему было достаточно проблематично. За годы он стал одним из архитектурных символов Казани.

Рабочие трудятся на объекте, кропотливо выполняя свою ответственную работу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Крест покрыт настоящим сусальным золотом – это большая редкость для Казани»

В 1924 году храму дали новое название – «Памятник во имя содружества народов». Появились планы по его реконструкции, однако объявленный конкурс на его восстановление не дал результатов – комиссия горсовета так и не выбрала ни один из трех представленных проектов.

В 1930 году здание храма решили изменить, тем самым осквернив обитель, – с него сняли крест, уничтожили надписи на стенах. Внутреннее убранство полностью исчезло. Здание перестало напоминать религиозный объект.

4 марта 2005 года храм был передан Казанской епархии, а в 2011 году был приписан к Введенскому Кизическому мужскому монастырю.

Реставрацию такого масштаба, как сегодня, здесь никогда не проводили. Частично ремонтировали, примерно в 50-60-х годах. Тогда поменяли кровлю, что отчасти помогло сохранить стены.

На сегодня, по данным Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, восстановительные и ремонтные работы выполнены уже на 87%. В качестве подрядной организации выступает ООО «ОСК». Компания уже работала над такими значимыми историческими религиозными объектами, как Белая мечеть на улице Меховщиков, мечеть «Аль-Марджани», храм в селе Архангельские Кляри. В портфолио компании также реставрация театра Алафузова.



Генеральный директор ООО «Прада» – субподрядчика компании «ОСК» – Сергей Князитенков отвечает за все металлические объекты на стройплощадке. В том числе и за крест, который сегодня засиял над храмом.

«Этот крест абсолютно неординарный – это полная копия того креста, который был здесь изначально», – отметил Сергей Князитенков.

Крест по форме не похож на те, что обычно устанавливают на православных храмах. Он – Георгиевский, так как храм посвящен воинам.

«Изготовлен он в Волгодонске мастерами, которые изготавливали различные убранства для храмов практически половины России. Он покрыт настоящим сусальным золотом. Не поталью, как обычно делают, и не нитридом титана – это большая редкость для Казани. Производитель дал 15 лет гарантии на сусальное золото. Оно не боится погодных явлений. Раньше все кресты и купола покрывали именно сусальным золотом, потому что другого материала не было на замену, поэтому он украшен так же, как в старину. Но раньше отливали кресты в основном из меди, а этот крест изготовлен из композитного материала – это комбинация пластика и металла. Весит он порядка 55 килограммов», – рассказал Сергей Князитенков.

Крест грунтовали, шпатлевали, красили в несколько этапов. Только потом его покрыли сусальным золотом и лаком – в общей сложности процесс занял больше трех с половиной месяцев. Трудились над ним порядка семи человек. После установки к нему добавят иглы, которые будут защищать его от птиц, добавил генеральный директор компании «Прада».

Рабочим пришлось максимально аккуратно поднять крест весом в полцентнера, чтобы не повредить его покрытие Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Приятно участвовать в таком исторически значимом событии – с этим местом связано много легенд»

Потрудиться пришлось и над другими металлическими изделиями.

«Мы восстановили решетки в оконных проемах, мы их называем ‘’монастырки’’. Выполнены они методом старой ковки – честно и добротно. Одна решетка была в хорошем состоянии, остальные сохранились в виде фрагментов. Мы их отреставрировали, привели в порядок. Решетка также находилась за алтарем. Ее толщина 20 миллиметров, для сравнения – современные аналогичные изделия имеют толщину в среднем 4 миллиметра. Кузнецу пришлось хорошенько постараться, чтобы восстановить ее», – рассказал он.

Сергей Князитенков отметил: работать на таком объекте, несмотря на все сложности, большое удовольствие.

«Конечно, приятно участвовать в таком исторически значимом событии. К тому же я интересуюсь историей родного края. Говорят, с этим местом связано очень много легенд. Про подземные ходы говорили и про то, что здесь хранились мощи Ильи Муромца. Но насколько все это правда, сказать никто не может», – поделился он.

Генеральный директор компании «ОСК» Евгений Крючков напомнил, что к работе над объектом приступили в начале прошлого лета.

«Первым этапом мы укрепили берег – изготовили защитную стену из шпунта. Затем перешли к забору – в советское время он был изготовлен заново, из силикатного кирпича. Было принято решение его перебрать и сделать новый, из керамического кирпича. Затем сделали планировку по площадке. Сейчас мы на финишной прямой, большая часть площадки уложена гранитом, сделано водоотведение, возведены входные группы, которые не сохранились до наших дней», – поделился Евгений Крючков.

Также здесь восстановили причальную лестницу. Глубина здесь небольшая, поэтому крупные суда подходить не смогут, в отличие от маломерных, отметил Евгений Крючков. Мост, который раньше вел к храму, демонтировали – вместо него сейчас техническая насыпь. Позже ее уберут и оставят пешеходную дорогу, добавил он.

«Больше всего времени ушло на работы с фасадом и противоаварийные работы. Потому что первоначальные проектные решения пришлось серьезно корректировать. Когда мы приступили к работе, выявилось много скрытых моментов – пришлось их корректировать. Мы усилили фундамент, сделали его гидроизоляцию и гидроизоляцию нижней части храма. Несмотря на все усилия команды, которая работает над храмом, сохраняется вероятность подтопления нижней части храма при подъеме воды в Казанке», – рассказал генеральный директор ООО «ОСК».

Крест по форме не похож на те, что обычно устанавливают на православных храмах. Он – Георгиевский, так как храм посвящен воинам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Храм посвящен всем воинам, погибшим на полях сражений за нашу Родину»

Изначально храм был построен из камня, но со временем он стал разрушаться и его покрыли железом. Разрушенный камень восстановят, покроют гидроизоляцией и будут облицовывать под исторический камень. Таким образом восстановят изначальный облик храма-памятника.

«Колонны тоже перешпатлевали, перештукатурили, по внутреннему убранству все работы выполнены. Роспись была сделана несколькими годами ранее, ее только немного обновили. Каменные полы удалось сохранить, но их предстоит привести в порядок, устранив все сколы. Также сделаны инженерные сети – храм будет теплым. Столярные элементы: окна и двери будут новые. Иконостас, сделанный в 2014 году, достали со склада, сейчас его монтируем», – поделился Евгений Крючков.

После установки креста реставраторы планируют приступить к кровле – она будет покрыта нитридом титана. Глава Татарстанской митрополии владыка Кирилл сегодня вместе с представителями духовенства Казанской епархии совершил чин освящения. Крест окропили святой водой, и он был готов к водружению на макушку храма-памятника.

Колонны перешпатлевали, перештукатурили, по внутреннему убранству все работы выполнены Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рабочим пришлось максимально аккуратно поднять крест весом в полцентнера, чтобы не повредить его покрытие. Закрепление его на высоте заняло достаточно долгое время – все-таки работа ответственная и непростая.

«Это чудесное событие, которого люди ждали уже много лет, и кто-то уже даже потерял надежду. Но Господь многомилостив, и сегодня он дал нам эту возможность. Сегодня мы находимся на очередном этапе восстановления этой святыни, своими глазами видим животворящий крест Господень над этим храмом, которому совсем недавно исполнилось 200 лет. Он посвящен всем воинам, погибшим на полях сражений за нашу Родину. Это так живо сегодня для нас для всех, потому что каждый день нам приходят известия о том, что тот или иной воин погиб. Каждый день того или иного воина мы провожаем в путь всея земли. Мы видим, что профессия “Родину защищать” никогда не умрет», – обратился к собравшимися митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Этот храм – один из знаков любви к своей Отчизне, обратил внимание правящий архиерей.

«Для нас эта память очень важна. И для всех тех, кто чтит историю и предшествующие поколения и чтит нашу с вами любовь к родной Отчизне. Пусть этот храм будет памятью для всех тех, кто приезжает сюда. Здесь будет восстановлена надпись: “В память о всех воинах, погибших за свою Родину”», – сказал он.

Роспись была сделана несколькими годами ранее, ее только немного обновили Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Максимум, который мы успеем сделать, постараемся выполнить ко дню визита Патриарха»

Основные работы планируют завершить к 21 июля – ко Дню Казанской иконы Божией Матери. В этот день планируется визит Святейшего Патриарха. Он побывает в Богородицком монастыре, где сейчас ведутся реставрационные работы.

«Мы ждем в наш город Святейшего Патриарха. В этом году исполняется 470 лет существования нашей епархии и 20 лет возвращения чудотворного списка Казанской иконы Божией Матери», – отметил владыка Кирилл в общении с журналистами.

К этому списку сегодня приходят поклониться паломники не только со всей России, но и из других стран. Хранится образ на месте обретения явленной иконы в Казанском соборе Богородицкого монастыря.

«Конечно, мы будем показывать Святейшему то, что было сделано за предшествующие два года со дня его последнего визита. Что касается восстановления храма, то оно должно завершено к престольному празднику – к 29 августа. Но все-таки максимум из того, что мы успеем сделать, постараемся выполнить ко дню визита Патриарха. Храм много раз пытались отреставрировать, вкладывались определенные средства, была сделана роспись внутри храма и есть почти готовый иконостас. Но потом как-то заморозилось. Слава Богу, что Святейший дал благословение, и в прошлый визит Рустама Нургалиевича они договорились, и были выделены средства из Московской Патриархии. Благодаря этому сегодня мы видим, что здесь продолжаются работы», – рассказал митрополит.

Основные работы планируют завершить к 21 июля – ко Дню Казанской иконы Божией Матери Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если кто-то будет иметь желание здесь помолиться, креститься, венчаться, то такая возможность у них будет»

Получится ли создать здесь приход – вопрос открытый и вызывает сомнения у владыки.

«У нас в городе много приходов. Приходские храмы строятся там, где есть люди, где есть потребность в церковной жизни. Если здесь получится приход, будет здорово. Мы думаем, что в первое время служба здесь будет совершаться по субботам. Храм будет открыт, и если кто-то будет иметь желание помолиться, покреститься, повенчаться, то, конечно, такая возможность у них будет», – объяснил митрополит Кирилл.

Новый настоятель храма назначен еще в начале 2024 года – наместника Кизического монастыря игумена Пимена Ивентьева на этой должности сменил протоиерей Владимир Самойленко. Он же председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. Было логично, что именно он возглавит храм, посвященный памяти воинов.

«Этот храм прежде всего будет посвящен воинам, которые жили до нас, умирали за нас, и тем, кто сегодня живет и служит Родине. Поэтому воинам здесь будет особое почтение», – отметил глава Татарстанской митрополии.

Духовенство Казанской епархии возлагает надежды, что посещать храм будут не только военные, но и туристы.

«Уже через месяц здесь все будет более благоустроено, и мы будем делать максимум для того, чтобы людям нравилось здесь находиться. Может быть, обустроим здесь небольшую комнату для отдыха. Это будет красивое, уютное место, как и многие другие в Казани. Сегодня идут процессы возрождения, восстановления всего того, что было разрушено. Главное – сберечь то, что сегодня у нас уже есть, и сохранить это своим трудом и своей любовью. Казань удивительно красивый город со многими памятниками культуры и истории. Все это мы должны сохранить с любовью, чтобы у наших детей в сердце не осталось духа разрушения», – заключил митрополит.