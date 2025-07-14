Патриарх Московский и всея Руси возглавит Богослужение в День Казанской иконы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 21 июля посетит столицу Татарстана и возглавит торжественное Богослужение в честь обретения Казанской иконы Божией Матери. Служба пройдет в Казанском соборе Богородицкого монастыря. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор Музея Казанской епархии, игумен Аркадий Логинов.

«20 июля в 17:00 будет совершаться торжественное Богослужение в Казанском соборе. 21 июля празднование начнется традиционным крестным ходом, который пройдет от Благовещенского собора Казанского Кремля – начнется он в 7:30 утра. В 8:30, когда крестный ход дойдет до Богородицкого монастыря, места обретения Казанской иконы, будет совершен Параклисис. Торжественное Богослужение, которое возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, начнется в 10.00 утра», – поделился программой праздничного дня отец Аркадий.

В тот же день, 21 июля в 18.00, в парке «Елмай» на Кремлевской набережной состоится выступление народной артистки России Ольги Кормухиной.

В преддверии праздника в Казани пройдет фестиваль «Казанские дни» и откроется выставка «Тайны христианского наследия Казанской земли».