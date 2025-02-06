Минниханов обсудил с Патриархом Кириллом реализуемые в Татарстане проекты

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Их встреча прошла в Москве в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре. В беседе принял участие Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Как рассказал Минниханов в своем телеграм-канале, с представителем РПЦ он обсудил реализуемые в Татарстане проекты. Среди них – восстановление комплекса Казанского Богородицкого монастыря.

«Встретились со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. Поговорили о проектах, которые реализуются в нашей республике по линии Татарской митрополии. В частности, о восстановительных работах комплекса Казанского Богородицкого монастыря», – написал Минниханов в посте.

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова отметила, что по поручению Минниханова сейчас восстановлению здания церкви Николы Тульского, Настоятельского и Сестринского корпусов. Уже расчищены фасады строений, выполнены работы по демонтажу конструкций советского периода, частично провели разбор фасадов до исторической кладки. Одновременно проведена работа по расчистке подвальных помещений под корпусами. В настоящее время идет подготовка к работам по заливке межэтажных перекрытий во всех реставрируемых корпусах. Проектные организации ведут подготовкуэскизного проекта с фасадами и исторической планировкой.

Также Раис республики поблагодарил Патриарха за внимание к республике и пригласил его в Казань на дни празднования в честь Казанской иконы Божией Матери.

фото: телеграм-канал Рустама Минниханова