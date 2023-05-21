«Татарстан занимает особое место в сердце Патриарха»: в Казани прошла Патриаршая служба

Больше тысячи верующих со всех уголков Татарстана пришли сегодня в Казанско-Богородицкий монастырь

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Желающих побывать на Патриаршей службе было так много, что внутрь храма все не поместились

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань еще в четверг. Этот визит в Татарстан стал третьим для Патриарха. На этот раз он приехал, чтобы принять участие в заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Святейший побывал в храме Преподобного Серафима Саровского в Казани, отправился в Болгар, где посетил Болгарскую исламскую академию и встретился с государственными и общественными деятелями мусульманских стран, после чего посетил храм Авраама Болгарского. Встретился с главой Духовного управления мусульман Татарстана муфтием Камилем Самигуллиным и Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Едва ли не больше всего из всех мероприятий в плотном графике Святейшего в эти четыре дня жители Татарстана ждали Божественной литургии во главе с ним в соборе Казанской иконы Божией Матери. Для того чтобы принять участие в Патриаршей службе, православные приехали из самых отдаленных районов республики и даже из других регионов. В Богородицком монастыре в течение нескольких дней готовились к этому событию. Здесь установили большой экран, чтобы те, кто не поместился в соборе, смогли увидеть службу и помолиться у стен обители.

Особое внимание уделили безопасности – всех просили пройти через рамки металлодетектора, в монастыре дежурила полиция, медики и сотрудники МЧС.

В Богородицком монастыре установили большой экран, чтобы те, кто не смог попасть в собор, смогли увидеть службу и помолиться у стен обители Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тех, кто постился и готовился к причастию и исповеди, в самом соборе и на территории монастыря ожидали священнослужители. Задолго до начала литургии люди выстроились к ним в очередь, чтобы покаяться в своих грехах.

Как и ожидалось, верующих было очень много. Уже в полдевятого утра, за час до начала службы, храм был заполнен наполовину. Люди старались занять места так, чтобы своими глазами увидеть Патриарха и получить его благословение.

Перед началом Божественной литургии начали читать Часы. В это время православные продолжали идти в храм. В какой-то момент было принято решение людей больше не впускать, чтобы избежать давки. Представители православной молодежи, которые обеспечивали порядок в храме, извинялись и просили верующих с пониманием отнестись к этой необходимости.

Казанский собор огласился песнопениями хора, обстановка стала по-настоящему торжественной Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы выехали из Аксубаево в пять утра, я всю ночь не спала»

Патриаршая служба началась ровно в 10 утра, как и планировалось. Казанский собор огласился песнопениями хора, обстановка стала по-настоящему торжественной.

«Я с таким волнением ждала этого момента. Хоть у меня и больная нога, я все равно пришла. Как только узнала, что будет служить Святейший Патриарх, сразу же решила, что надо приехать. Сегодня в пять утра уже автобус отправлялся из Аксубаево, я практически всю ночь не спала», – поделилась Елена Зубарева.

Женщина рассказала, что ее сын – военный. Поэтому еще одна цель, с которой сегодня она приехала сюда, – приложиться к мощам святого Георгия Победоносца, которые в эти дни пребывают в Казани. Пришли на службу и представители Татарстанского казачества.

«Мы пришли, чтобы помолиться вместе с Патриархом. Потому что Святейший Владыка является духовником всего российского казачества. Его прибытие в Казань – знаковое событие. Надо отметить, что это четвертый раз, вместе с визитом ныне покойного Алексия II, когда Святейший Патриарх Московский и всея Руси посещает столицу Татарстана. Это говорит о том, что Казань – это такая же часть вселенского православия, как и вся Россия», – поделился атаман Казанского городского общества СОКО ВВКО Олег Логинов.

Многие верующие поделились, что сегодня им впервые довелось побывать на Патриаршем богослужении Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Последнее воскресенье Пасхи Христовой, прибытие мощей Георгия Победоносца и визит Патриарха не могут быть простым совпадением»

Многие верующие поделились, что сегодня им впервые довелось побывать на Патриаршем богослужении. Они говорили, что для них это большая радость. Многие обратили внимание на то, что сегодня – последнее воскресенье Пасхи Христовой. Пребывание в эти дни мощей Георгия Победоносца в Казани и одновременно визит Святейшего Патриарха не могут быть простым совпадением. С этим согласился и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

«Сегодня не нужно говорить, в какой сложной ситуации мы находимся. Церковь по благословению Патриарха на каждой Божественной литургии молится об этом, и, конечно, факт принесения мощей по всей стране чрезвычайно важен, и очень символично и важно, что принесение мощей в Казань совпало с проведением форума», – отметил в общении с журналистами Владимир Легойда.

Он обратил внимание, что участие Патриарха в работе XIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» указывает на то, какое значение Святейший уделяет подобного рода встречам, дискуссиям и тем темам, которые на этих дискуссиях обсуждаются.

«Что касается встречи с Раисом Татарстана, то она прошла, как всегда, очень тепло, очень откровенно. Обсуждали самые разные вопросы. В первую очередь вопросы, связанные с церковно-государственными отношениями в Татарстане. Но говорили и в общем контексте. Было очень приятно, что Рустам Нургалиевич отметил выступление Патриарха на Группе стратегического видения – сказал, что оно было очень важным, точным и вдохновляющим. Мне кажется, что это чрезвычайно важная и точная оценка», – рассказал председатель Синодального отдела.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарстан на особом месте в сердце Патриарха»

Владимир Легойда рассказал, что посещение Болгара оставило глубокий след в душе Патриарха.

«Я думаю, ему было важно увидеть академию и поговорить с религиозными лидерами, которые прибыли из разных стран. Люди очень высокого статуса, люди прибыли из разных стран, чтобы поучаствовать в форуме и пообщаться со Святейшим Патриархом», – добавил он.

В свою очередь и Владимир Легойда подчеркнул, что Патриарх нередко бывает в Татарстане.

«Святейший Патриарх на встрече с Раисом республики говорил, что из разных регионов получает разную информацию о том, как складываются церковно-государственные отношения. Информация бывает разная, но он не помнит, чтобы была какая-то негативная информация из Татарстана. Поэтому надо сказать, что Татарстан занимает особое место в сердце Патриарха. Поэтому он и приезжает. Два года назад освящали собор. И сейчас приехали с продолжительным визитом», – заключил он.

В это время литургия стала подходить к концу. В завершение ректор Казанской духовной семинарии протоиерей Владимир Самойленко выступил с проповедью, посвященной последнему воскресенью Пасхи. После этого началось причастие. Людей пригласили пройти поближе к алтарю, сразу несколько священников вынесли чаши, наполненные вином с частицами просфоры. Когда все смогли причаститься, к верующим снова вышел Святейший Патриарх Кирилл вместе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Митрополит обратился к Святейшему с благодарственным словом.

Ректор Казанской духовной семинарии протоиерей Владимир Самойленко выступил с проповедью, посвященной последнему воскресенью Пасхи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Торжество Пасхи Христовой с вашим приходом еще больше придало нам радости и духовного подъема. Поздравляем вас всех с этим удивительным вечно живым праздником. Желаю вам также всегда утверждаться в этой красоте Пасхальной. И чтобы Господь на многие и многие годы сохранил Ваше Святейшество для блага святого православия и всей нашей большой Русской православной церкви», – сказал владыка Кирилл.

«Христос Спаситель по воскресении своем являлся только своим близким людям, только своим ученикам – тем, кого он любил при жизни, кому он доверял. И сегодня мы, Ваше Святейшество, видим вас как образ Христа, который пришел к своей общине и преподает нам свое великое первосвятительское благословение», – отметил правящий архиерей.

В своем выступлении митрополит напомнил, что все присутствующие находятся на месте явления Казанской иконы Божией Матери. Сюда в первый раз Патриарх Кирилл приезжал, чтобы освятить камень возрождаемого собора, второй раз посетил столицу Татарстана, чтобы освятить уже воссозданный храм.

«Первый храм здесь был построен по благословению архиепископа Иеремии Казанского. Был построен тогда еще пресвитером, а потом уже и митрополитом, а затем и Патриархом всея Руси Гермогеном. В этом году через несколько дней исполнится 110 лет со дня его канонизации. Вы являетесь его правопреемником, поэтому позвольте в этот день преподнести вам этот образ Патриарха святителя и мученика Гермогена. Этот образ был написан в год его канонизации, в 1913 году. И хочу попросить вас, чтобы он был там, где будет ваше благословение. Вы и памятник поставили ему рядом с Кремлем, вы его глубоко почитаете, а мы вместе с ним почитаем и вас», – обратился к Патриарху митрополит Кирилл.

Его Высокопреосвященство отметил, что Господь дает нам возможность собираться для молитвы в таких больших и прекрасных местах, поскольку видит стремление людей к нему Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Патриарх: «Я всегда с особым чувством приезжаю на землю Татарстана»

Святейший поблагодарил за такой символичный и ценный подарок, приняв его с искренней улыбкой. После чего сам обратился ко всем присутствующим.

«Я всегда с особым чувством приезжаю на землю Татарстана. Особенные чувства мои связаны с посещением этого собора. Факт строительства такого величественного собора на татарстанской земле свидетельствует о многом. Во-первых, конечно, о вере православных людей, об их горячей вере. Потому что если бы не было веры людей, если бы не собирались люди в переполненных храмах, то, наверное, и не было бы здесь этого собора», – отметил Святейший Патриарх.

Его Высокопреосвященство отметил, что Господь дает нам возможность собираться для молитвы в таких больших и прекрасных местах, поскольку видит стремление людей к нему.

«Если нет стремления людей к Богу, то даже если и построят прекрасный храм, он не будет людьми наполняться. И мы знаем, как во многих местах мира сегодня стоят величественные храмы, которые пустуют. Правда, эти храмы не являются православными, но вера-то христианская. Европа-то была христианской и в каком-то смысле считала себя более христианской, чем варварская Россия. Смотрели всегда сверху вниз, а мы никогда ни на кого сверху вниз не смотрели. Мы просто жили в соответствии с тем, чему нас Господь научил. И эти заповеди о любви друг к другу здесь, на русской земле, обернулись замечательным братским отношением», – сказал Патриарх Кирилл.

Он отметил, что ярким олицетворением именно этой особенности России является земля Татарстана. Здесь люди разной веры живут в гармонии, согласии, уважении, безо всяких конфликтов, обратил внимание Святейший.

«И не по какому-то принуждению, не потому что по городу какие-то патрули ездят и следят, не ссорятся ли здесь православные с мусульманами. А потому, что православным и мусульманам в Татарстане в голову не может прийти, чтобы ссориться друг с другом. И вот в этом уникальный пример России для всего мира», – сказал Патриарх Кирилл.

Он обратил внимание, что в условиях глобализации в мире идут поиски оптимальных условий для проживания представителей разных религий. Соприкосновение аутентичных традиционных ценностей не везде происходит мирно. Святейший владыка подчеркнул, что именно Татарстан является великим примером для этого объединяющегося мира.

«Вспоминая владыку Феофана, прошу всех вас помнить его в ваших молитвах»

«В этот день я хотел бы еще вспомнить Преосвященного владыку митрополита Феофана, который был моим близким помощником по работе в Москве, с которым мы вместе проходили через очень большие трудности», – обратился к собравшимся Патриарх.

Святейший напомнил всем, что в тяжелый 1993 год ныне почивший владыка Феофан был его заместителем и они вместе участвовали в примирении представителей власти.

«Нам нужно было примирить Белый дом, тогдашний Парламент, с Правительством, с Верховным судом, потому что противоречия были настолько глубинные, эмоции были настолько жесткие с обеих сторон, что если бы не было участия Церкви, то неизвестно, во что бы превратилась наша страна. Действия сторон были направлены на взаимное уничтожение, но Церковь нашла правильные слова, которые сняли эту угрозу», – вспоминает Патриарх Кирилл.

Глава Русской православной церкви выразил благодарность Богу за то, что тогда с ним вместе был владыка Феофан.

«Вспоминая владыку Феофана, я хотел бы попросить всех вас всегда помнить его в святых ваших молитвах. Потому что для людей, которые перешагнули границу между земной жизнью и вечностью, нет ничего, что бы было для них важно, и нет ничего с нашей стороны, чем мы могли бы им помочь или что-то сделать для них нужное и необходимое, только наша молитва. Просто память человеческая, ментальная память, она тоже необходима. Вспоминая владыку Феофана, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто здесь хранит о нем память. А пример владыки Феофана для многих может быть наставническим», – обратил внимание Святейший.

Патриарх Кирилл отметил, что митрополит Казанский и Татарстанский достойно продолжает дело своего предшественника Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Драгоценное Евангелие очень тяжелое, но легкий металл не стоит дорого»

В завершение своей речи он поблагодарил за работу митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Отметил, что он достойно продолжает дело своего предшественника и является пастырем, нашедшим правильный подход к народу.

«В память о посещении сего святого храма я хотел бы подарить это драгоценное Евангелие для собора. Оно очень тяжелое, но легкий металл не стоит дорого. Поэтому примите со смирением этот факт, особенно дьяконы, которым будет не просто выносить его для чтений. Но обращаясь к страницам этого Евангелия, в мыслях своих, в молитвах своих вспоминайте вашего Патриарха. Храни вас всех Господь!» – обратился Святейший ко всем собравшимся.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Патриарх передал духовенству маленькие иконки с изображением священномученика Гермогена и Патриаршим благословением, которые попросил раздать всем, кто пришел сегодня помолиться.

После этого священнослужители проследовали к могиле владыки Феофана, который похоронен за алтарем Казанского собора. Стоит напомнить, что именно покойный владыка являлся инициатором возрождения этого святого места и искренне надеялся, что Казанская икона Богородицы, украденная больше века назад, когда-нибудь вернется в Казань. К сожалению, он не дожил до дня, когда собор был возрожден.

Священнослужители проследовали к могиле владыки Феофана, который похоронен за алтарем Казанского собора, чтобы совершить молебен Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

У могилы архиерея был совершен молебен. В это время большая туча, которая в течение всего богослужения нависала над собором и укрывала верующих от палящего солнца, начала рассеиваться. Первые лучи упали ровно на место погребения владыки Феофана, что стало символичным завершением сегодняшнего торжества.