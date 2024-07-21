Крестный ход в честь Казанской иконы: молитва под дождем и гости из Новой Зеландии

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чудотворный образ исцеляет страждущих и вдохновляет верующих

Сегодня, 21 июля, отмечается 445-летие явления чудотворного образа Казанской Божией Матери. Этот праздник имеет особое значение для Казани, поскольку именно эта икона прославила город в христианском мире и вписала его в страницы истории, связанные со знаменательными, победоносными событиями страны.

По традиции торжества начинаются накануне – в Казанском соборе было совершено Всенощное бдение под руководством митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Утром он уже встречал прихожан в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

Крестный ход из года в год стартует здесь, затем с молитвенным пением верующие проходят по центральным улицам Казани, огибают Кремль и прибывают к месту обретения иконы – Богородицкому монастырю.

Согласно преданию, дочери купца Матроне во сне явилась Богородица и указала место, где позже была найдена икона. Образ начал творить чудеса, исцелять больных и вдохновлять верующих. По распоряжению ополченцев Минина и Пожарского была создана копия иконы, с которой они отправились в сражение против польских интервентов. Поэтому 4 ноября, день освобождения Москвы, считается вторым днем празднования образа, и в этот день также проходит крестный ход.

Митрополит Кирилл: «Мы не стремимся ни к каким юбилеям, но у нас есть ежегодная память великого события, которое произошло здесь, в Казани» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Казань – один из центров притяжения, одно из самых почитаемых христианских мест»

Праздник для православных казанцев является любимым и долгожданным. Участвовать в крестном ходе стремятся не только местные жители, но и гости столицы. Задолго до начала службы в Кремле уже стали собираться люди в ожидании молитвенного шествия. В руках они несли иконы Казанской Богородицы и пели акафисты.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в беседе с журналистами рассказал, что традиционно в этот день Казань посетило множество гостей из числа духовенства разных стран.

«К нам приехали экзарх Белоруссии владыка Вениамин, представители поместных православных церквей: Антиохийской, Американской, Чехословацкой. Также представитель Московского патриархата в Сирии и Ливане. Прибыл даже владыка из Читы, а один священник приехал из Новой Зеландии. Всего около 20 гостей», – отметил митрополит.

Глава Татарстанской митрополии добавил, что люди во всем мире знают не только об иконе, но и о нашем городе, и каждый стремится приехать и лично увидеть все своими глазами.

«Казань – один из центров притяжения, одно из самых почитаемых христианских мест. Это связано именно с почитанием иконы Божией Матери Казанской. И собор, который был воздвигнут благодаря усилиям руководства нашей республики и добрых людей, – это видимый знак любви всего нашего народа, не только православных, но и мусульман, и всех, кто здесь живет», – добавил владыка.

Люди приезжают в столицу Татарстана не только погулять и увидеть красивые места, но и помолиться, сказал он.

«Мы не стремимся ни к каким юбилеям, но у нас есть ежегодная память великого события, которое произошло здесь, в Казани, – явление иконы Божией Матери, которая стала известна всему миру как "Казанская". Сегодня очередная годовщина, дата округленная, 445 лет. Но и в прошлые годы, и надеюсь, что и в будущие годы, мы будем приходить и совершать это празднование как знак благодарности Богу, Его Пречистой Матери», – рассказал владыка.

Правящий архиерей напомнил, что благодаря этому образу было совершено множество чудес и добрых дел как для общества, так и для страны в целом.

«Единственное мое пожелание в этот день – не унывать и благодарить Бога за каждый прожитый день. Господь даст нам надежду на день грядущий», – заключил митрополит Кирилл.

Спустя мгновение на шествие обрушился ливень, но священники, даже не поморщившись, шли дальше Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Окропились, слава Богу»

Перед тем как отправиться в путь, верующие в Благовещенском соборе совершили молебен Царице Небесной. Заранее перед храмом выстроились алтарники, казаки и активисты Казанской епархии с хоругвями в руках. Обычные люди же стремились пройти внутрь, чтобы приложиться к чтимому образу.

Погода выдалась умеренно прохладной, в небе кричали и вились стрижи, но вскоре их перебил колокольный звон – из собора вынесли Казанскую икону в праздничном киоте, украшенном цветами, и начался Крестный ход. Люди шли за иконой и пели, в руках они несли флаги с образами Спасителя и Богородицы. На расстоянии шествие напоминало реку, которая извилистой линией охватила Кремль.

И только люди обошли белокаменные стены, как закапал дождь, стрижи внезапно затихли и спустя мгновение на шествие обрушился ливень. Священники, даже не поморщившись, шли дальше, многие верующие достали зонты, но и те, кто не взял с собой этот аксессуар, продолжали идти и улыбаться: «Окропились, слава Богу», – слышалось из толпы. Никто не покинул молитвенное шествие, даже промокнув до нитки.

Миссионерский отдел Казанской епархии рассказал интересующимся о православии и раздал брошюры Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Благотворительная акция и миссионерские беседы

И вот Крестный ход достиг места явления Казанской иконы и своей финальной точки. Здесь, в Казанском соборе, началась Божественная литургия, которую совершил сонм архипастырей Русской церкви. Обитель оказалась заполнена людьми до отказа – многие выстроились в очередь на исповедь, готовились к причастию. Для тех, кому места внутри не хватило, на улице организовали трансляцию литургии.

Также во дворе монастыря развернули ярмарку товаров народного промысла: здесь можно было приобрести мыло ручной работы, свечи и угощения. Гостям предложили принять участие в благотворительной акции «Белый цветок»: в обмен на пожертвования им дарили белые цветы, сделанные из бумаги прихожанами казанских храмов и учениками воскресных школ.

Миссионерский отдел Казанской епархии также не остался в стороне – руководитель отдела иерей Александр Ермолин вместе со своим заместителем иереем Александром Даниловым провели беседу с верующими, рассказали им о православной вере и раздали брошюры.

«В дни празднования Казанской иконы в Богородицком монастыре мы провели миссионерские мероприятия. Мы вместе с волонтерами раздавали Новый Завет и другую литературу на русском и татарском языках, листовки, отвечали на вопросы людей. Мы были приятно удивлены тем, как активно люди интересуются религией, особенно когда туристы, которые просто зашли посмотреть, задают вопросы», – рассказал Александр Ермолин.

Илья Красильников: «К вере пришел совсем недавно, но уже успел вместе с Казанской епархией съездить на Донбасс» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы нисколько не испугались дождя – напротив, ливень был нам только в радость»

Среди тех, кто пришел на праздник, оказалась Надежда Нусбаум со своими внуками. Женщина приехала из Казахстана.

«Я впервые в Казани, мне очень понравился город. Была удивлена, когда увидела, что на территории Кремля стоят и мечеть, и храм. Это так необычно, редко где такое встретишь. Ну и, конечно же, я не могла пропустить такой праздник – буду долго вспоминать это событие в своей жизни», – рассказала гостья столицы.

Илья Красильников стал участником шествия вместе со своей девушкой Вероникой Григорьевой.

«Я пять лет назад переехал в Казань из Москвы и впервые попал на Крестный ход. Вероника живет тут с рождения, но тоже впервые на этом празднике – я предложил ей пойти, она согласилась. К вере я пришел совсем недавно, но уже успел вместе с Казанской епархией съездить на Донбасс, там мы осуществляли в том числе и гуманитарную миссию», – рассказал молодой человек.

Три подруги, Людмила, Татьяна и еще одна Татьяна, приехали на праздник из Пестречинского района.

«Мы нисколько не испугались дождя, напротив, этот ливень был нам только в радость. Как Божье благословение. Очиститься нам нужно было от всего темного. Не первый раз уже ходим на Крестный ход в этот праздник и не первый раз попадаем под ливень», – рассказали они.

В честь праздника в 18:00 на Кремлевской набережной пройдет концерт Татьяны Куртуковой – исполнительницы хита «Матушка» и других авторских и народных песен.

Видео Елены Фениной