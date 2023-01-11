Обновленные «Ансаты», «КАМАЗы» и промпарк СИБУРа: главные инвестпроекты-2023 в Татарстане

Перечень приоритетных инвестпроектов на 2023 год утвердило Правительство Татарстана. В сравнении с прошлым годом список обновился и стал короче, но в основных отраслях экономики продолжится реализация масштабных проектов. Какие новые производства планируется создать в Татарстане – в обзоре «Татар-информа».

Алексей Песошин подписал перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2023 год

Фото: prav.tatarstan.ru

Татарстан готов содействовать инвесторам в реализации проектов любого масштаба

Под занавес прошлого года Кабинет Министров РТ утвердил перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2023 год, постановление выложили в публичное пространство уже в этом году. Это один из тех периодических и традиционных документов, которые ежегодно визирует Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Список формируется на основе инвестиционного меморандума. Его тоже обновили в конце прошлого года, прописав основные приоритеты развития инвестиционной деятельности в Татарстане на 2023-2025 годы. Контролировать исполнение документов будет Министерство экономики РТ.

В меморандуме говорится о стратегической цели: «Татарстан-2030 – глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер (основной источник роста) полюса роста „Волга – Кама“. Татарстан – лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион России) и внутреннего пространства; регион с опережающими темпами развития, высокой включенностью в международное разделение труда».

Для достижения этой цели власти Татарстана готовы содействовать инвесторам в реализации проектов любого масштаба в самых разных отраслях – от производства нефтепродуктов, химической промышленности, машиностроения и энергетики до инноваций и «социалки», продовольственной безопасности и развития цифровой экономики.

Поддерживать инвесторов республика планирует налоговыми льготами, в том числе в рамках специальных инвестиционных контрактов, путем предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов. А также за счет разнообразной инфраструктуры для бизнеса на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и в особых экономических зонах «Алабуга» и «Иннополис», промышленных парках. В общем, за счет всего набора инструментов поддержки бизнеса, что был сформирован в Татарстане.

Среди приоритетных инвестпроектов – животноводческие комплексы преимущественно молочного направления Фото: © «Татар-информ»

Больше всего проектов – в сельском хозяйстве

Предыдущий перечень – на 2022 год – был утвержден 10 февраля прошлого года, в несколько иной экономической реальности. Неудивительно, что обновленный список 2023 года оказался короче. Но все равно в него включено более ста инвестпроектов, сгруппированных по основным отраслям экономики Татарстана, и еще порядка двух десятков, отнесенных к категории «Прочие».

При этом, как и прежде, документ оставляет возможности для безграничного расширения за счет новых инвестпроектов в индустриальных парках и ТОСЭР, в рамках комплексных планов развития моногородов. А также объектов инфраструктуры, на создание которых Татарстан будет направлять средства, «высвобождаемые в результате снижения объема задолженности перед РФ по бюджетным кредитам». Напомним, что к 2034 году Татарстан намерен списать таким образом 73 млрд рублей.

Наибольшее количество инвестпроектов, отнесенных к приоритетным, как и ранее, заявлено в сфере сельского хозяйства и рыболовства. Правда, в предыдущем перечне таковых было 32, а в новом осталось 24. При этом 21 из них был отнесен к приоритетным и в прошлом году. Среди них – главным образом животноводческие комплексы, преимущественно молочного направления. Также в списке – строительство элеватора в Бугульме, реконструкция мощностей Набережночелнинского элеватора, строительство тепличного комплекса в Лениногорском районе, создание плодового сада с системой капельного орошения в Верхнеуслонском районе, а также двух производств сыра в Набережных Челнах. Оба последних проекта реализует холдинг «Агросила», близкий к главе «Сетевой компании» Ильшату Фардиеву.

Еще из новых проектов – животноводческий комплекс молочного направления на 4 тыс. голов в Сармановском районе (агрофирма «Сарман»), строительство комплекса переработки и хранения зерновых и масличных культур в Тюлячинском районе (от компании «Август-Тюлячи») и создание биотехнологического комплекса утилизации отходов и производства удобрений на базе птицекомплекса «Ак Барс» в Зеленодольском районе (инвестор – «Заряд Спорт»).

КАМАЗ продолжит работу над новым модельным рядом автомобилей и планирует инвестиции в развитие производства Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Приоритет в машиностроении у проектов, связанных с КАМАЗом

Вторая по количеству приоритетных проектов отрасль – производство транспортных средств и оборудования. Список 2023 года в сравнении с прошлогодним сократился с 19 до 17 позиций, но из «старого» перекочевало в «новый» лишь пять проектов. То есть 12 – совершенно новые. Но связаны они исключительно с КАМАЗом или Казанским вертолетным заводом (КВЗ), тогда как в 2022 году в перечень входили проекты и других компаний.

Так, от КВЗ приоритетными заявлены модернизация вертолета «Ансат». Казанский вертолетный завод пообещал в 2024 году завершить программу импортозамещения. Сейчас на заводе идет «пересборка машины» без комплектующих из Украины, США и Европы. Также на предприятии планируется развивать композитное производство, роботизацию механообработки и другие проекты.

КАМАЗ продолжит работу над новым модельным рядом автомобилей и планирует инвестиции в развитие производства. Как отмечал на пресс-конференции в декабре гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, предприятие нарастит инвестиции с 15 млрд рублей в прошлом году до 20 млрд рублей в этом. В этом году КАМАЗ намерен вывести на рынок грузовик поколения К5 Neo.

Компания «Кориб» (созданная нынешним главой Минпромторга РТ Олегом Коробченко) пробилась в перечень-2023 с производством спецтехники на базе шасси КАМАЗа. От «Камминз Кама» (в прошлом году предприятие, учрежденное с американской Cummins, полностью перешло под контроль челнинского автогиганта) включены проекты локализации мехобработки компонентов двигателей и коленчатого вала для них. А от холдинга «РИАТ», также связанного с КАМАЗом, – проекты расширения производства сидений «с глубокой локализацией компонентной базы», серийного производства мусоровозов, спецтехники для механизированной откачки нефти и краново-манипуляторных установок тросового исполнения.

В сфере металлургии и производства готовых металлических изделий в перечне остались два проекта, также связанные с группой «Кориб», – завода по производству свинца путем переработки аккумуляторных батарей в Набережных Челнах и выпуска аккумуляторных батарей по технологии AGM в Елабуге. Из новых – проекты, которые планируется запустить в Сабинском районе: цех по производству стального листа (ООО «ТМ») и завод по горячему цинкованию металлических изделий (ООО «Цинк Саба»).

В два раза сократилось число проектов в сфере производства машин и оборудования – их осталось всего пять. И три перекочевали из прежнего списка, в том числе и проект нижнекамского «Камэнергомаша» по производству газовых турбин ГТ-006. Из нового «старого» заявлен проект компании «Хайер Индастри РУС» под названием «организация производства бытовой техники и электроники в Набережных Челнах». В предыдущем списке от этой компании были отдельно прописаны проекты производства холодильников и стиральных машин. А от НИЦ «Инкомсистем» включен проект расширения производства измерительно-вычислительных комплексов.

Общий объем вложений в индустриальный парк «Этилен-600» оценивается в 1,3 трлн рублей Фото: alabuga.ru

В инвестпроекты вошел индустриальный парк СИБУРа и «Алабуги»

В сфере нефтепереработки 15 проектов, заявленных в числе приоритетных в 2022 году, в полном составе перекочевали и в перечень 2023 года. Все они касаются различных установок и переделов на комплексе ТАНЕКО, который «Татнефть» продолжает строить в Нижнекамске. Причем в списке по-прежнему значатся фактически уже запущенные проекты. К примеру, прописаны установки газофракционирования, каталитической изодепарафинизации дизельного топлива и замедленного коксования, которые начали работать еще в конце 2021 года.

В химпроме остались актуальными все проекты на «Нижнекамскнефтехиме», в том числе в первую очередь и строительство нового комплекса ЭП-600 по выпуску этилена и производных. Новый – проект особой экономической зоны «Алабуга» и СИБУРа по созданию индустриального парка «Этилен-600» в Нижнекамском и Тукаевском районах. Нефтегигант будет обеспечивать его резидентов сырьем с будущего этиленового комплекса, таким образом продукция будет перерабатываться «на месте», а «Алабуга» создаст инфраструктуру на 169 млрд рублей. Общий объем вложений, в том числе со стороны инвесторов, оценивается в 1,3 трлн рублей.

Среди новых проектов «Татнефти» в Альметьевске – строительство установки по выпуску полимерной серы и создание производства третичного додецилмеркаптана. Два раза в перечне, очевидно, по ошибке, прописан и проект нефтяного гиганта по производству пропилена дегидрированием пропана и полипропилена (он входил в перечень и в 2022 году).

На казанском НПО «Тасма» планируют наладить производство мембран для аккумуляторов и микрослойной барьерной пленки. Именно их, как заявлял в марте Коробченко, ему не хватало для полного импортозамещения при производстве аккумуляторов в Елабуге. Будучи бизнесменом, он полагал, что казанское предприятие может производить продукцию для всего российского рынка.

«Данафлекс-Нано» хочет расширить инфраструктуру «в связи с ростом объемов производства гибкой упаковки», а «Нэфис Косметикс» – расширить и провести техперевооружение производства бытовой химии и технической продукции. Очевидно, такие проекты связаны с импортозамещением.

От «Сетевой компании» вошли проекты строительства двух подстанций – 110 кВ «Сокуры» и 35 кВ «Каипы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сетевики повысят надежность электроснабжения «Лаишевского узла»

От «Татэнерго» в перечне на 2023 год остался проект ПГУ на 236 МВт на Набережночелнинской ТЭЦ. Впрочем, для строительства этой установки – по сути, новой электростанции – компании еще нужно будет пройти через сито отбора федеральной программы модернизации «старых» ТЭС. Очевидно, власти Татарстана будут этому всячески способствовать – как ранее «пробивали» и модернизацию Заинской ГРЭС. Также от «Татэнерго» включены в новый список два магистральных тепловода (№11 и №5) в Казани, в том числе один – от Казанской ТЭЦ-1 до котельной «Горки» (нужен для дальнейшей «закольцовки» всей системы). На эти проекты компания рассчитывает получить финансирование по новой федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры.

От «Сетевой компании» вошли проекты строительства двух подстанций – 110 кВ «Сокуры» (была и в списке 2022 года) и 35 кВ «Каипы» (а также прокладки кабельной ВЛ 35 кВ между этими объектами). Оба объекта возводятся в Лаишевском районе, который за последние годы резко и сильно разросся за счет близости к Казани, в том числе и во многом за счет частных домов. В перспективе – до 2030-2034 годов – здесь планируется построить еще 3,6 млн квадратных метров жилья. Спрос на электроэнергию в «Лаишевском узле» давно не поспевает за предложением, так что новые подстанции повысят надежность электроснабжения территории.

Два проекта «Татнефти», заявленные и в предыдущем году, так же перекочевали в новый перечень – оба они будут реализованы на принадлежащей компании Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-2). Один – это строительство газотурбинной установки (ГТУ), проект которой давно уже прошел отбор по программе ДПМ-2 и будет реализован на базе отечественной газовой турбины ГТЭ-170 производства «Силовых машин». Название второго звучит интересно: «Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного коксования ТАНЕКО». Из нового – создание газовой заправочной станции на территории ТПК «МТЗ-Татарстан» в Елабужском районе.

Актуальность не потеряли проекты строительства автодорог Фото: © «Татар-информ»

Дороги, машины и конопляный трест

В перечне проектов в сфере транспорта и связи также почти ничего не изменилось, кроме того, что в отличие от прошлого года в новом списке не осталось второй составляющей. Актуальность не потеряли проекты грузового речного порта в Алексеевском районе, автодорог Алексеевское – Альметьевск, Альметьевск – Бавлы, Бавлы – Шалты и Шали – Наратлык. Все эти трассы – в рамках строительства платной автомагистрали Шали – Бавлы, которая соединит трассы М7 и M5 и нужна для развития нового маршрута федеральной автомобильной дороги Казань – Оренбург – части коридора Европа – Китай.

Из новых проектов – добавлен капремонт автомобильной дороги №13 от поворота автодороги Елабуга – Гари – Абалачи на населенный пункт Гари, до технического КПП и автодороги М7 на территории ОЭЗ «Алабуга» (протяженностью более 1 километра) и реконструкция грузового терминала на железнодорожной станции «Нижнекамск» (заявлен РЖД).

Включили в перечень и давно обсуждавшийся проект создания в Казани канатной дороги «Аэромост», которая протянется между парком Горького и «Ак Барс Ареной». Напомним, что пока пассажирская канатная дорога в России только одна, она связывает Нижний Новгород с пригородным Бором через реку Волгу.

В других отраслях новых проектов в перечне не появилось. Среди исключений – производство прочих неметаллических минеральных продуктов, здесь как раз три новинки. Среди них завод по производству товарного бетона в Менделеевске от компании «Реновация-22», а также от компании «Коген Казань» – внедрение передовых технологий безлюдных производственных процессов и производство широкого спектра железобетонных изделий для дорожного строительства, в том числе тротуарной плитки премиум-класса.

Список прочих проектов также сократился, но приоритетными остались развитие ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра, технополиса «Химград» в Казани и индустриального парка «Саба» в Сабинском районе. Перекочевали из прежнего перечня два проекта Госкомитета РТ по туризму – «Волжская Булгария» и «Пять ветров», мегапроект строительства соборной мечети в Казани, сухого порта «Эгерже» в Агрызском районе.

Из новых – строительство физкультурно-оздоровительных комплексов «ФИЗРА» в Набережных Челнах и Альметьевске. Среди неожиданных – заявленный Заводом металлической тары из Казани проект «Конопляный трест №1» в Бугульминском районе. Причем на последнем заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» вопрос выращивания в Татарстане промышленной конопли был одним из основных. Президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что для оборонной промышленности это стратегический материал, и пообещал оказать господдержку подобным проектам.

Также в постановление Кабмина РТ включены приоритетные инвестиционные проекты, «одобренные к реализации с предоставлением государственной поддержки в виде налоговых льгот». В него включено несколько проектов «Нижнекамснефтехима», в том числе расширение ассортимента оксиэтилированных продуктов, а также производство дивинилстирольного синтетического каучука периодическим способом мощностью до 60 тыс. тонн/год. В этом же списке – вторая очередь казанского отеля Kazan Palace by Tasigo, реализуемая компанией «Полистрой», строительство ГТУ-ТЭС в Елабуге (еще один проект «КЭР Холдинга»).

Но на этот раз в этот же перечнь включили и многострадальный завод по термическому обезвреживанию ТКО мощностью 550 тыс. тонн отходов в год «с последующей выработкой электрической энергии», который АГК-2 («дочка» «Ростеха») никак не может достроить в Зеленодольском районе.

«Татэнерго» было вынуждено заморозить проект строительства ПГУ на 850 МВт на Заинской ГРЭС Фото: zainsk.tatarstan.ru

Санкционные потери

В этом году перечень инвестиционных проектов изрядно «похудел». Если в 2022 году они занимали 13 страниц, то в этом только 9,5. Отчасти из-за того, что какие-то проекты были запущены и успешно работают, как, например, в сфере здравоохранения – в прошлом году на базе больницы №7 открылся заявленный лечебно-реабилитационный центр.

Также выбыл проект создания Лемаевской ПГУ-ТЭС на «Нижнекамскнефтехиме», поскольку станция мощностью 485 МВт заработала в июле прошлого года. Кроме того, исключен проект по строительству комплекса по сжижению природного газа в Высокогорском районе и сети криогенных АЗС, потому что они так же были введены в эксплуатацию. Президент Татарстана Рустам Минниханов запускал объекты по видеосвязи с Петербургского международного газового форума.

Однако некоторые ранее считавшиеся стратегическими проекты из списка пропали. Часть, очевидно, из-за санкций. Как, например, проект строительства парогазовой установки (ПГУ) на 850 МВт на Заинской ГРЭС – американская General Electric отказалась поставлять в Россию уникальное оборудование, и «Татэнерго» было вынуждено эту стройку полностью заморозить. Однако странным выглядит исключение из перечня разработки месторождений сверхвязкой нефти в нефтяных районах Татарстана, хотя этот проект считался стратегическим для «Татнефти». Вероятно, она отложила освоение новых месторождений сверхвязкой нефти из-за изменения системы налогообложения, поскольку нефтяная компания потеряла льготы на десятки миллиардов рублей.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»