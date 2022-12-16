«И сами старались, и Всевышний помогал»: как экономика Татарстана выдержала удар санкций

Рекордный объем промпроизводства в 4,8 трлн рублей ожидается в этом году в Татарстане, несмотря на санкции. ФНС впервые соберет рекордные 1,3 трлн рублей, а казну республики пополнят более 500 млрд рублей. Глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании в Кабмине РТ предупредил, что 2023 год будет сложным, но «в случае чего» обещал помочь деньгами.

Рустам Минниханов подчеркнул, что экономические условия в этом году сложные, предприятия «испытывают санкционное давление»

Фото: president.tatarstan.ru

Казна Татарстана выросла на 100 млрд рублей

Доходы консолидированного бюджета Татарстана в этом году по прогнозам составят 513 млрд рублей, в том числе собственные – 420 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговом совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме Правительства РТ.

Для сравнения – в прошлом году суммарно доходы составили 414 млрд рублей. То есть рост почти на 100 млрд рублей.

«Эти результаты не должны нас успокаивать, ситуация может в любой момент усложниться. По данным налоговых органов, размер убытка предприятий вырос в текущем году на 33,7%. Важно сохранить устойчивость экономики и роста доходов бюджета», – в то же время подчеркнул Минниханов.

Он подчеркнул, что экономические условия в этом году сложные, предприятия «испытывают санкционное давление, вынуждены работать под влиянием изменения курса рубля, цен на газовые ресурсы и другие внешние факторы». В целом он отметил, что нужно поддержать предприятия, у которых есть сложности, чтобы они оставались работоспособными.

«Вообще после февраля мы ждали коллапса. Но слава богу (этого не случилось, – прим. Т-и)! И сами старались, и Всевышний нам помогал», – поделился Президент РТ с министром финансов России Антоном Силуановым – завсегдатаем итогового совещания финансистов.

В итоге предприятия Татарстана по итогам текущего года по прогнозам произведут продукции на сумму 4,8 трлн рублей. «Мы мечтали дойти до 5 трлн рублей. Мы от 5 трлн рублей уже недалеки. Сейчас надо говорить о 10 трлн рублей уже. Если у нас будет 10 трлн рублей, у нас самодостаточность будет еще больше», – заявил Минниханов.

Марат Сафиуллин по традиции озвучил распределение доходов на татарском языке Фото: president.tatarstan.ru

Татарстан перечислит в федеральный бюджет две трети собранных в республике денег

«Экономика Татарстана показала высокую стрессоустойчивость к беспрецедентным внешним вызовам. И это – ключевой фактор роста налоговых доходов в республике», – заявил руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин.

В итоге налоговики готовятся собрать в республике рекордную сумму – 1,3 трлн рублей, это почти на 140 млрд рублей, или на 12,5%, больше, чем годом ранее.

Сафиуллин по традиции озвучил распределение доходов на татарском языке: в федеральный бюджет планируется направить 813,4 млрд рублей – на 4,8% больше, чем в 2021 году, в консолидированный бюджет Татарстана – 443,2 млрд рублей, на 30% больше. То есть почти две трети отправится в Москву.

«Почти все налоги в зоне роста, и этот фактор наряду с макроэкономическими показателями является индикатором способности татарстанской экономики эффективно работать в условиях беспримерных сложностей», – добавил глава Управления ФНС в Татарстане.

Один из основных налогов в Татарстане – на прибыль. В этом году его сумма должна вырасти на 37% – до 163,3 млрд рублей: благоприятными были цены на нефть и нефтепродукты, доходы увеличил ряд промпредприятий, прирост дали сегменты торговли и строительства. Другой значимый налог – на доходы физических лиц – вырос на 13%, до 111,2 млрд рублей.

В то же время он заметил, что волатильность нефтяных котировок, новые рестрикции недружественных стран в отношении России и высокая турбулентность в мировой экономике создают достаточно серьезные риски в налоговой сфере. В связи с этим налоговая будет более пристально следить за тем, чтобы налогоплательщики исполняли свои обязательства. А сумма долгов за год выросла в 1,7 раза, и на конец года ожидается, что они возрастут до 15 млрд рублей.

Чтобы у руководителей на местах появился интерес к сокращению недоимки, Рустам Минниханов пообещал на совещании им «пряники». «Для достижения лучших результатов в этой работе поручаю премировать по итогам 2022 года те муниципалитеты, которые обеспечили снижение задолженности по налогам», – поручил Президент РТ.

Радик Гайзатуллин сообщил сумму госдолга Татарстана – на конец этого года она составит 106 млрд рублей Фото: president.tatarstan.ru

К 2034 году Татарстан намерен списать 73 млрд рублей бюджетных кредитов

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин озвучил сумму госдолга Татарстана – на конец этого года она составит 106 млрд рублей. «Татарстан своевременно выполняет обязательства, перечисляя необходимые платежи по федеральным кредитам», – подчеркнул глава ведомства.

Однако госдолг начал реструктурироваться – на федеральном уровне перенесли срок возврата долга, который республика должна отдать в этом году на 2029 год, сумма – 389,7 млн рублей.

А в ноябре по предложению Минфина РФ Правительство России решило списать 1,7 млрд рублей долга – столько же поступило налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов в республике в 2021 году. Немногим ранее республика пролоббировала механизм, который позволяет списывать долги регионам, которые активно развивают инфраструктуру. У чиновников он проходит под кодовым названием «1704» – это номер постановления Правительства РФ. Его суть: субъект создает коммуникации для запуска новых инвестиционных проектов и далее может списать задолженность по бюджетным кредитам в зависимости от суммы налогов, которые будут поступать в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов.

«Нормативными актами предусматривается долгосрочная ежегодная возможность списания долгов республики при выполнении всех условий, взятых на себя Республикой Татарстан», – заявил Гайзатуллин.

Всего до 2033 года планируется таким образом погасить 72,9 млрд рублей бюджетных кредитов.

«За республику опасений нет»

«Мы все вместе сделали то, что обеспечило и финансовую стабильность, и экономическую стабильность. Помогли людям, предпринимателям в текущем году. Несмотря на все те ограничения, с которыми столкнулись. Это дало результаты. И сегодняшняя цифра по бюджету, а это по сути дела итоговая – как работает экономика, так и налоги поступают – показывает, что сработали очень хорошо», – прокомментировал финансовые итоги Татарстана Антон Силуанов.

По его словам, задача – выполнить все намеченные планы на 2023 год, несмотря на санкции. Так как в Татарстане «все грамотно и очень четко реализуется, за республику опасений нет».

Министр заметил, что в этом году была хорошая конъюнктура на энергоносители, чего в следующем году, возможно не стоит ждать. «Нам к этому нужно готовиться. Это нормальная ситуация. Но все те сверхдоходы, которые были у России и республики, нужно внимательно и аккуратно использовать в следующем году. Заделы есть, остатки есть, профицит есть. Нужно грамотно это задействовать», – призвал министр.

Антон Силуанов: «Татарстан находится в тройке лидеров по различным оценочным показателям. Это и социально-экономическое положение, это инвестиционный климат, качество жизни» Фото: president.tatarstan.ru

Он подчеркнул, что Татарстан активно пользуется инструментами развития, которые предлагаются на федеральном уровне, в их числе: инфраструктурные кредиты, механизмы фонда ЖКХ и ДОМ.РФ. В республике уже начинает действовать промышленная ипотека. И напомнил, что то, что регионы получили возможность списывать долги за счет реализации новых проектов. И уточнил – это было предложение Рустама Минниханова, которое «распространили на все регионы России». Более того, республика сама же первой этим инструментом и воспользовалась.

«Татарстан находится в тройке лидеров по различным оценочным показателям. Это и социально-экономическое положение, это инвестиционный климат, качество жизни. Регион в числе трех лучших регионов. Но если без Москвы, а Москва у нас крупный регион, мегаполис, то по большинству показателей республика занимает первое место», – рассуждал Силуанов.

По его мнению, все достижения в экономике говорят о том, что в республике используются современные практики управления.

«Хочу пожелать вам успехов в следующем году. Минфин всегда рядом. Деньгами, если что, поддержим», – заключил министр.