«Можем выйти на крупные объемы»: в Татарстане предложили выращивать промышленную коноплю

Тема выращивания и переработки в Татарстане технического каннабиса – растения, из которого можно производить массу высокомаржинальных продуктов, оказалась одной из главных на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Кому нужна конопля и какие есть сложности при ее возделывании – в репортаже «Татар-информа».

Геннадий Шмаль вручил памятную медаль имени Валерия Грайфера лично Рустаму Минниханову Фото: president.tatarstan.ru

Медали Грайфера и Лемаева

Под занавес 2022 года в Кабинете Министров РТ состоялось последнее в этом году заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Компанию Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и Премьер-министру республики Алексею Песошину в президиуме на этот раз составил высокий гость – президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. В Казань этот аксакал отрасли приехал не с пустыми руками, а с двумя памятными медалями.

Одну – имени Валерия Грайфера (1929-2020), заслуженного нефтяника, лауреата Ленинской премии, работавшего в свое время на разных должностях в «Татнефти», а потом замглавы Министерства нефтяной промышленности СССР и председателя совета директоров «ЛУКОЙЛа», – Шмаль вручил лично Рустаму Минниханову. А другую, названную в часть Валерия Лемаева (1929-2000), легендарного руководителя «Нижнекамскнетехима», а на излете СССР – союзного министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, – генеральному директору «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинату Яруллину. Причем, как специально подчеркнул Шмаль, ему досталась медаль под №1.

Вторую памятную медаль, названную в часть Валерия Лемаева, Геннадий Шмаль вручил генеральному директору «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинату Яруллину Фото: president.tatarstan.ru

В своем коротком выступлении Шмаль заявил, что, «несмотря на непростое время, наш нефтегазовый комплекс не умер, нефтяники по итогам этого года добудут 530 млн тонн нефти. Это даже больше, чем в прошлом году». «Газовикам будет сложнее, учитывая всю ситуацию. Я уже много лет в отрасли отработал, и для меня непонятно, как в 21-м веке в Европе люди не могут согреться, в школах сидят в свитерах. Значит, не появилось лидеров в ЕС, которые понимали бы, что такое забота о людях», – добавил Шмаль. На этом фоне он уверен, что «наша задача – обеспечить себя сырьем в полной мере». А также – обеспечить дружественные страны. Причем не только Китай (по «Силе Сибири» в этом году туда уйдет 15 млрд кубометров, в следующем – до 22 млрд кубометров), но также страны Африки и Латинской Америки, где все еще низки показатели топливной обеспеченности. А значит, велики и потребности. К тому же «латиносам тоже надоело ходить под США».

В России же, уверен глава Союза нефтегазопромышленников, нужно возрождать геологоразведку, которую за последние 30 лет в стране, по его мнению, угробили. «Нужно возрождать Министерство геологии, как в советское время, так как у Минприроды не хватает времени на нефть и газ, они больше там заняты мусором, отходами». «Мы знаем вас как большого патриота. Вы всегда нас поддерживаете», – прокомментировал его выступление Рустам Минниханов. И пошутил, что «в зале сегодня собрались настоящие химики: Шмаль, Яруллин и еще, может, два-три человека».

Дмитрий Резниченко рассказал о новых эластомерных материалах и изделиях для авиационной и космической техники, мирного атома, радиоэлектроники и других отраслей промышленности Фото: president.tatarstan.ru

Эластомеры и полиимиды в поисках местных индустриальных партнеров

Еще два столичных гостя – гендиректор НИИ эластомерных материалов и изделий (НИИЭМИ) Дмитрий Резниченко (в советские годы это учреждение называлось проще – НИИ резиновой промышленности) и директор Института синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН Сергей Пономаренко – приехали в Казань, по факту, в поисках индустриальных партнеров для своих инновационных разработок.

Напомнив, что резина – это каучук и сажа, а также «несколько десятков ингредиентов, умные руки и дееспособная голова», Резниченко рассказал о новых эластомерных материалах и изделиях для авиационной и космической техники, мирного атома, радиоэлектроники и других отраслей промышленности. Отметив, что его институт открыт к сотрудничеству с предприятиями Татарстана.

Рустам Минниханов в ответ предложил создать рабочие группы из специалистов НИИЭМИ и предприятий судостроения, авиастроения и автопрома, чтобы проработать возможные направления. Рафинат Яруллин взял под козырек и пообещал разослать информацию о возможностях института по всем предприятиям, в том числе на «Нижнекамскшину» и на Зеленодольский судостроительный завод.

Пономаренко оказался более конкретен и представил две технологии, для доработки которых институту нужны индустриальные партнеры. В первом случае речь шла о так называемых полиимидах, «самых высокотехнологичных из всех термостойких полимеров», незаменимых в производстве техники для пилотируемой космонавтики, авиации, электротехники и микроэлектроники. То есть для тех отраслей, в которых оборудование работает под воздействием высоких температур.

«Мы такие материалы привыкли закупать за рубежом, в СССР их тоже у нас не было», – отметил Пономаренко. В ИСПМ им. Ениколопова, по его словам, уже разработана уникальная технология синтеза полиимидов, по многим показателям более совершенная и экологичная, чем есть на Западе. Но ее нужно «докрутить», чтобы к 2025 году запустить пилотное производство. Для этого институту и нужен заинтересованный партнер, готовый рискнуть со стадии НИОКР.

Сергей Пономаренко представил две технологии, для доработки которых институту нужны индустриальные партнеры Фото: president.tatarstan.ru

Второй проект – выпуск защитных пленок для гибких кровельных солнечных панелей. Такие можно в буквальном смысле «наклеивать» на крыши домов, но перед этим их и требуется обезопасить от различных вредных воздействий. Рынок таких пленок Пономаренко назвал растущим благодаря «зеленой повестке»: к 2027 году он может достичь 716,5 млн долларов. Сейчас он монополизирован американской ЗМ, которая выпускает пленки стоимостью 40 долларов за кв. метр. «Дочка» «Роснано», компания Solartek, внедряет эти технологии в России, но на импортных материалах. При этом потребность одной только этой компании оценивается в 100 тыс. кв. метров в год. Что еще интереснее – диапазон применения защитных пленок, на самом деле, не ограничен солнечной энергетикой.

«Данная тема очень важна для технологической безопасности, к тому же это еще и хороший бизнес может быть. Есть меры поддержки таких проектов по линии импортозамещения, мы можем помочь, чтобы они получили субсидии из федерального центра и наши республиканские тоже», – отметил по поводу доклада Президент Татарстана. Впрочем, перспективы всех этих разработок в случае с полиимидами, как подчеркнул Рафинат Яруллин, упираются в дефицит мономеров, которые требуются для выпуска полимеров. Для полиимидов нужно сделать сначала очень сложные химические соединения, а сырья у нас нет, разгромили все», – посетовал Яруллин.

Пока что такое сырье – в основном импортное, и обходится оно очень дорого. Сергей Пономаренко добавил, что для запуска проектов нужно организовать в Татарстане малотоннажный синтез мономеров, причем нужны они в небольших объемах, а потому такое, например, совсем не интересно СИБУРу. Минниханов, назвав тему «популярной и востребованной», рекомендовал московским ученым наладить контакты с «Татнефтью», «Данафлексом» и Казанским федеральным университетом.

Пономаренко также рассказал о наболевшем, перечислив проблемы во взаимоотношениях большой науки и крупной индустрии. Среди них, например, редкие запросы с абсолютно нереалистичными сроками и ресурсами (например, разработать новый материал за полгода и за 1 млн рублей). Для решения директор ИСПМ РАН предложил создать в Татарстане Экспертный центр, который смог бы консолидировать запрос, и собрал весь топ-менеджмент предприятий. Поскольку нужно поддерживать не сиюминутные, а стратегические проекты с горизонтом на 5-10 лет вперед. Рустам Минниханов, впрочем, эту идею оценивать не стал.

Тимур Дебердеев подчеркнул, что использование растительного сырья может сократить объемы уничтожения леса Фото: president.tatarstan.ru

КНИТУ предлагает развивать переработку технической конопли

С докладом «Получение новых видов продукции из конопли» выступил профессор КНИТУ Тимур Дебердеев.

Напомнив, что для изготовления одной тонны целлюлозы требуется 17 деревьев (а только в 2019-м в России произвели 8,25 млн тонн целлюлозы), Дебердеев подчеркнул, что использование растительного сырья может сократить объемы уничтожения леса. Кроме того, Россия ежегодно тратит порядка 500 млн долларов на импорт хлопка из Узбекистана, Туркмении и Китая. А конопля как сельхозкультура более продуктивна, чем хлопок и лен.

Речь, конечно, идет о так называемой промышленной конопле, то есть специально выведенных ненаркотических сортах этого растения. Во всем мире они были легализованы и разрешены для выращивания относительно недавно (запрет действовал после принятия ООН Единой конвенции о наркотических средствах 1961 году), в том числе в России – с 2007 года. Сейчас в нашей стране разрешено возделывать 31 сорт и гибрид посевной конопли, перечень которых включен в Государственный реестр селекционных достижений (в таком случае подобная деятельность не подпадет под ст. 231 УК РФ). Но дело движется ни шатко ни валко. Как сообщает ИА «Девон», в 2020 году Минпромторг и «Межотраслевой инновационный комплекс» (ГК «Коноплекс») заключили первое в РФ концессионное соглашение о создании производства целлюлозы из этой культуры в Пензенской области.

Выращивают это растение в соседней Мордовии. А недавно конопляные посевы появились и в Татарстане: в этом году, отметил Дебердеев, площадь посевов составила порядка 200 га, главным образом, в Черемшанском и Елабужском районах. В планах на 2023 год – засеять около 750 га, из них почти 400 га – в одном только Азнакаевском районе. Проект создания в республике высокотехнологичного и безотходного производства целлюлозы и других продуктов из конопли очевидно будет иметь высокий экспортный потенциал. Среди его потенциальных участников и партнеров Тимур Дебердеев назвал Казанский государственный аграрный университет, РХТУ им. Д. И. Менделеева, ГосНИИХП, Казанский институт биохимии и биофизики КНЦ РАН РАН, ГК «Коноплекс», отраслевые союзы коноплеводов, агентство «Лен» (действует при Минпромторге РФ), «Хухтамаки Фудсервис Алабуга» (производит одноразовую посуду), «Юматекс» (структура «Росатома») и т.д. Кроме того, отдельно ученый выделил «Татнефть», которая давно делает ставку на развитие биотехнологий.

Перспективы огромны – мировой рынок этой сельхозкультуры с 2018 к 2022 году вырос с 3,7 до 6,8 млрд долларов, а к 2027 году может увеличиться до 18,1 млрд долларов! Главными драйверами выступают США, Европа и Китай, где растет производство продуктов и средств гигиены из конопли. Но вообще из этой сельхозкультуры или в соединениях с ней в мире выпускают более 25 тыс. наименований товаров – от бумаги, текстиля и военного снаряжения до пищевого масла, биопластика, медикаментов, красок и композитов для авто- и авиапрома. Интересно, что то, что у других культур считается отходом (одревесневшие части), у конопли тоже идет в дело – например, на производство строительных материалов и топливных брикетов. Кроме того, фермеры, которые уже имеют опыт работы с этим растением, отмечают, что после выращивания конопли урожайность зерновых на той же почве вырастает на 20%!

Выращивают это растение в соседней Мордовии. А недавно конопляные посевы появились и в Татарстане Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Впрочем, есть и проблемы. «Во-первых, это постоянный контроль со стороны МВД, вне зависимости от предъявленной документации. Они постоянно забирают нашу продукцию на экспертизу», – заявил Дебердеев. Во-вторых, очень дорого хозяйствам, рискнувшим заняться выращиванием конопли, обходятся уборочные комбайны – модель от «Ростсельмаша», например, стоит 29 млн рублей (причем у нее есть ограничения по площади уборки). «Есть, конечно, бельгийские аналоги, но они стоят в разы дороже», – добавил ученый.

Выращивание тоже дело не легкое. У разрешенных сортов стебли вырастают до 2,5-3, а иногда и до 4 метров! Разделение волокна эффективнее, если уборку таких культур делать после «выдержки на морозе» (то есть или поздней осенью, или уже весной). А в связи с логистическими сложностями транспортное плечо доставки сырья до переработки должно быть не более 60 км, поэтому пока в отрасли выгоднее создавать только локальные производства.

Президент Татарстана пообещал оказать господдержку подобным проектам. «У Казанского порохового завода есть большая потребность, – со знанием дела прокомментировал Минниханов. – Можем выйти на крупные объемы. Для этого нужно посмотреть технику и семенной материал. Для оборонной промышленности это стратегический материал. Давайте создадим с ними программу».

По словам Минниханова, проект нужно рассматривать комплексно, чтобы в конечном итоге выйти на заключение долгосрочных гарантированных контрактов на поставки такой технической культуры. Представитель Минсельхоза РТ отметил, что с семенами и посевами сложностей в республике нет. А Росагролизинг готов предоставлять уборочную технику в лизинг.

Еще один выбивающийся из общего ряда доклад презентовал бывший представитель SAP в Татарстане, а ныне операционный директор тульской компании «ИТЕРРА-ИТ» Сергей Редько. Он специально подчеркнул, что эта компания – один из стартапов ОЭЗ Иннополис. И сейчас осваивает опустевший в один момент рынок – из-за санкций такие вендоры, как SAP, Оracle и Microsoft, ушли из России. Но потребность у отечественных предприятий в ERP-системах для решения производственных задач никуда не делась. Отечественный модуль «ИТЕРРА» позволяет решать различные цели – следить за выполнением производственных планов, за качеством продукции, за снижением себестоимости и за управлением запасами (в текущем году это направление стало даже более востребованным).

Всем присутствующим руководителям предприятий Татарстана Редько предложил – забесплатно! – сделать предварительные расчеты по оптимизации производственных планов. Либо провести обследование степени цифровизации. Рустам Минниханов инициативы поддержал, поручив Минцифры РТ провести совместно с интеграторами из Иннополиса семинары для промышленности и сельхозпроизводителей.

Рафинат Яруллин: «Были дефицитные позиции, по этанолу и не только, но программа 2022 года в целом была выполнена вполне успешно» Фото: president.tatarstan.ru

Кроме того, на заседании был утвержден перечень углеводородного сырья и нефтехимической продукции для поставок малым и средним предприятиям Татарстана в 2023 году. «Были дефицитные позиции, по этанолу и не только, но программа 2022 года в целом была выполнена вполне успешно», – отметил гендиректор холдинга Рафинат Яруллин. Наличие сырья – это возможность развивать малый и средний бизнес в Татарстане, отметил Рустам Минниханов, потребовав от крупных игроков нефтегазохимического комплекса придерживаться утвержденной схемы, так как это «позволяет нам двигаться вперед».